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NBA／應該考慮退休了！皮爾斯不忍心詹皇「飽受批評」

聯合新聞網／ 綜合報導
皮爾斯在節目中直言，外界對詹姆斯的標準依舊過於嚴苛，認為他其實應該考慮退休。 美國聯合通訊社
皮爾斯在節目中直言，外界對詹姆斯的標準依舊過於嚴苛，認為他其實應該考慮退休。 美國聯合通訊社

湖人在季後賽第二輪遭雷霆橫掃出局後，外界也再次討論41歲老將詹姆斯（LeBronJames）是否該退休。對此，傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）在節目中直言，他認為詹姆斯其實應該考慮退休，原因並不是實力下滑，而是外界對他的標準依舊過於嚴苛。

「光是因為他這個年紀，還得承受這麼多批評，我就覺得他該退休了。」皮爾斯在與老隊友「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）的節目中直言。

皮爾斯認為，詹姆斯如今已經41歲，但外界仍用25歲超級球星的標準要求他奪冠，這其實相當不合理。

「以前那些傳奇球星生涯後期，根本不會被這樣批評。沒有人會在布萊恩（Kobe Bryant）生涯最後一年沒進季後賽時一直酸他，大家只是享受他的最後時光。」

「喬丹（Michael Jordan）當年在華盛頓也是一樣，但現在詹姆斯都41歲了，大家卻還在用他25歲時的標準評論他，還期待他繼續拿冠軍。」皮爾斯補充道。

本季詹姆斯共出賽60場，場均仍可繳出20.9分、6.1籃板與7.2助攻，投籃命中率51.5%，依舊維持相當高水準表現。不過隨著湖人再次提前出局，詹姆斯是否會迎來下個賽季，目前仍尚未做出正式決定。

NBA季後賽 湖人 布萊恩 LeBron James Paul Pierce

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