NBA／馬刺灰狼第二輪激烈對戰受關注 全美收視人數飆升

馬刺與灰狼的西區第二輪第5戰再度創下收視熱潮。根據美國收視統計數據顯示，雙方此戰平均吸引700萬名觀眾收看，成為目前2026年季後賽至今收視第3高的比賽，甚至略微超越前一天活塞與騎士第4戰同樣約700萬觀眾的數字。

馬刺在這場關鍵戰役中以29分之差痛宰灰狼，取得3比2聽牌優勢，儘管比分大幅拉開，但此戰最高瞬間收視仍一度衝上820萬人，顯示系列賽話題性與關注度持續飆升。

值得一提的是，前一場灰狼與馬刺的第4戰，也曾創下790萬觀眾收視，代表雙方對決已連續兩戰成為全美焦點。

年輕球星對決毫無疑問成為這個系列賽最大賣點，包括「外星人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）的正面交鋒，成功吸引大量球迷關注。

目前馬刺正試圖在明尼蘇達主場終結對手，至於活塞則是展現韌性，硬是在客場大破騎士，將戰局逼進搶七。