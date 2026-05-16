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NBA／爆料公鹿紀律鬆散！點名字母哥最愛遲到 透納：沒準時也不會受罰

聯合新聞網／ 綜合外電報導
透納爆料，直指瑞佛斯執教期間球隊紀律極度鬆散。 美聯社
透納爆料，直指瑞佛斯執教期間球隊紀律極度鬆散。 美聯社

公鹿本季僅打出32勝50敗戰績，不但中斷連續9年闖進季後賽的紀錄，球隊內部問題如今也逐漸浮上檯面。

季前加盟的中鋒透納（Myles Turner）近日就在播客節目中爆料，直指前總教練瑞佛斯（Doc Rivers）執教期間球隊紀律極度鬆散，甚至點名當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）經常遲到卻完全不會受到懲罰。

透納是在接受WNBA球星史都華（Breanna Stewart）的播客節目《Game Recognize Game》訪問時，談到自己加盟公鹿後所見到的球隊文化。他坦言，那是自己職業生涯中最混亂的一段經歷。

「大家總是在遲到，很多人想什麼時候進影片會議室就什麼時候進，有人甚至直接缺席會議，這真的是我人生中見過最瘋狂的事情之一。」透納說道。

當被問到上季最常遲到的是誰時，透納毫不猶豫回答：「這問題太簡單了，就是字母哥。字母哥想什麼時候出現就什麼時候出現。」

透納進一步透露，當他發現球隊根本沒有任何懲處制度後，自己也逐漸改變心態。

「我後來心想，反正也不會被罰款，那就照自己的方式來吧。」透納表示，「這真的太誇張了，有些人甚至比球隊專機起飛時間晚了1小時才到。到最後，我甚至知道自己不用準時出現，因為飛機根本不會照原定時間起飛。」

透納是在去年休賽季以4年1億890萬美元合約，從溜馬轉戰公鹿。不過球隊整季狀況混亂，最終導致瑞佛斯遭到撤換。公鹿已於4月13日宣布，瑞佛斯下季不再擔任總教練，並找來前灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）接掌兵符。

事實上，在瑞佛斯下台前，就已有不少關於更衣室失控的傳聞。根據美國媒體先前報導，球員與教練團整季存在嚴重隔閡，包括訓練內容鬆散，以及3月一次氣氛尷尬的隊內會議，當時瑞佛斯甚至向球員下達「不是站在我們這邊，就是站在對立面」的最後通牒。

另一方面，安戴托昆波的未來如今也成為外界關注焦點。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）先前報導，公鹿目前已經願意聆聽關於這位2屆MVP的交易報價，而安戴托昆波本人也認為，是時候離開密爾瓦基、尋求新的環境。

公鹿共同老闆哈斯蘭（Jimmy Haslam）則表示，希望能在6月23日至24日NBA選秀會前，對此事做出最終決定。

透納也提到，他過去效力的每支球隊都有明確規範與懲罰制度，唯獨在公鹿沒有。

「在其他球隊，遲到就會被罰款。飛機遲到罰、治療遲到罰、影片會議遲到也罰。大家都知道界線在哪裡，但這是我職業生涯第一次完全沒遇過這種制度。」

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