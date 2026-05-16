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NBA／雷霆將迎完全體 威廉斯左大腿傷勢無礙宣告西決復出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
威廉斯將在西區冠軍賽回歸。 美聯社
威廉斯將在西區冠軍賽回歸。 美聯社

今年季後賽連兩輪橫掃對手的衛冕軍雷霆，在順利挺進西區決賽後，再迎來振奮人心的好消息，因左大腿一級拉傷而連續缺席6場比賽的主力後衛威廉斯（Jalen Williams），今天在個人社群平台上親自宣告已重返健康，將以百分之百的狀態迎接即將到來的西區冠軍系列賽。

身為雷霆攻守兩端不可或缺的要角，威廉斯在季後賽首輪對陣太陽的第二戰不慎受傷，受傷前他手感火燙，首戰便繳出22分、7籃板、6助攻的全面數據，第二戰也在僅上場23分鐘內高效斬獲19分。

儘管隨後因傷缺陣，但雷霆展現深厚戰力，接連直落四橫掃太陽與湖人，對此威廉斯坦言，正因為球隊早早取得系列賽優勢，讓他獲得了比預期更充裕的休養時間。

「最棒的是我完全不需要急著復出。」威廉斯談到自身恢復狀態時表示，「因為我們對湖人取得大幅領先，所以我多休息了幾天。在面對灰狼或馬刺之前，盲目帶傷上陣再次受傷毫無意義。現在，我將以完全健康的身體進入下一個系列賽。」

雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）在今天練球後，雖維持一貫謹慎態度，僅表示威廉斯的傷勢「持續進展中」，但威廉斯已穿著全套裝備參與練球，復出態勢明朗。

在威廉斯缺陣期間，頂替先發的米契爾（Ajay Mitchell）表現大放異彩，次輪場均轟下22.5分、6.0助攻，完美填補火力空缺。這也讓威廉斯能安心養傷，他說：「我從不擔心球隊的實力，我們陣容深度極佳，這讓我不用像去年那樣勉強自己。不過，看著隊友在場上奮戰，我真的渴望回到賽場。」

NBA 威廉斯 馬刺 NBA季後賽

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