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NBA／里德扮板凳奇兵活塞再度扳平騎士 兩隊連兩輪都要打搶七

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
活塞以115：93再度扳平騎士，兩隊今年季後賽前兩輪都將進行搶七大戰。 法新社
活塞以115：93再度扳平騎士，兩隊今年季後賽前兩輪都將進行搶七大戰。 法新社

本場賽事

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在系列賽第五戰於底特律取勝，打破主場優勢率先聽牌的騎士，今天回到主場力拚晉級卻踢到鐵板，活塞在團隊6人得分上雙位數，其中康寧漢（Cade Cunningham）攻下21分，里德（Paul Reed）也扮演奇兵拿下17分領軍下，幫助活塞以115：93再度扳平，兩隊今年季後賽前兩輪都將進行搶七大戰。

身為今年東區龍頭的活塞，在季後賽首輪就曾面對魔術3：1聽牌劣勢，不過最終他們連追3場，以4：3逆轉晉級，至於騎士也是在與暴龍苦戰7場後以4：3勝出。第二輪兩隊交鋒，在前4戰打完各自在主場拿下2勝後，騎士卻率先打破主場優勢平衡，於第五戰在底特律拿下勝利，讓活塞再一次面臨對手3：2聽牌的壓力。

但今天的第6戰活塞再度展現強大韌性，上半場兩隊一哥康寧漢與米契爾（Donovan Mitchell）就展開飆分大戰，兩人在前兩節分別攻下16分與13分，但活塞在今年季後賽表現低迷的中鋒杜倫（Jalen Duren）也在今天找回狀態，上半場就有9分、6籃板進帳下，以3分差距領先騎士。

不過本場比賽的分水嶺則出現在易籃後的第三節，活塞先是康寧漢、詹金斯（Daniss Jenkins）接連飆進三分球將領先優勢擴大到雙位數，隨後里德更從板凳殺出，個人單節拿下8分且全集中在第三節最後5分鐘，加上薩瑟（Marcus Sasser）的壓哨進球，活塞三節打完已取得14分領先。

第四節活塞下半場手感火燙的射手羅賓森（Duncan Robinson），再用三分球為球隊揭開該節序幕，反觀騎士在防守端完全無法壓制對手的情況下，讓比分差距逐漸擴大到20分以上，最終活塞也以21分差距在客場搶下關鍵一勝，將系列賽扳平成3：3，活塞與騎士都將連續2輪面臨搶七大戰。

活塞今天以康寧漢拿下21分、8助攻最佳，但個人也吞下7次失誤，杜倫則有15分、11籃板、3阻攻，里德17分、6籃板，羅賓森則是投進4記三分球拿下14分。至於騎士則以哈登（James Harden）拿下23分、7籃板最佳，但也發生8次失誤，米契爾與莫布里（Evan Mobley）各有18分進帳。

活塞 NBA季後賽 騎士 Cade Cunningham James Harden Donovan Mitchell

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