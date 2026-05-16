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NBA／柯爾留任勇士誓言「整頓紀律」 強調將重用年輕新秀注入活力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Golden State Warriors head coach Steve Kerr speaks during a news conference at the team's NBA basketball facility Friday, May 15, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu) 美國聯合通訊社
Golden State Warriors head coach Steve Kerr speaks during a news conference at the team's NBA basketball facility Friday, May 15, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu) 美國聯合通訊社

隨著勇士隊經歷了37勝45敗、無緣季後賽的低迷賽季，總教練柯爾（Steve Kerr）在沉澱後決定重返灣區，邁入他執掌兵符的第13個賽季。然而，在回歸後的首場記者會上，這位冠軍教頭沒有絲毫護短，而是直言不諱地對自己過去一年的執教表現提出嚴厲批評，直指這不是一個成功的執教賽季。

勇士球團今天由柯爾與總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）共同出席長達一小時的記者會，小鄧利維用「令人大失所望」來形容這個賽季，並直指球隊場均15.7次的致命失誤是最大硬傷。對此，柯爾透露自己近期正反覆觀看上賽季的每一次失誤影片，「我們太鬆懈了，隨著主力陣容老化與傷兵問題，我們花太多時間在輪休調整，新賽季我必須重新整頓紀律。」

面對圍繞在38歲核心柯瑞（Stephen Curry）身邊那逐漸老化的陣容，勇士正站在十字路口。手握今年選秀會首輪第11順位，勇士內部雖不排除將其作為公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）或快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）等超級球星交易案的籌碼，但內部消息指出，球團更傾向留住選秀權注入年輕血液。

柯爾也展現出罕見的態度，強調已做好重用新人的準備，「無論來的是19歲菜鳥還是成熟新秀，他都必須上場，我們將全力投入年輕球員的開發。」

決定回歸的過程並不輕鬆，柯爾坦言在賽季結束後，曾歷經一週的內心掙扎，最終在與妻子及球隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）長談兩小時後達成共識。柯爾直言，這是一次基於現實的「共同願景」，「自2019-20賽季以來，我們第一次無法坐在這裡說『我們能奪冠』，我們必須承認這個現實，並在柯瑞與格林（Draymond Green）生涯的黃昏期，重新建立起贏球的基石。」

值得一提的是，柯爾特別讚賞了當家球星柯瑞的職業風範，透露柯瑞雖希望他留任，卻從未越權干涉管理層的決定，「我們組織最棒的一點，就是歷史上最偉大的球員，從不告訴總經理或老闆該做什麼。當球員試圖主導球團走向時，通常不會有好結果，柯瑞始終尊重這條界線。」

雷納德 柯爾 NBA季後賽

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