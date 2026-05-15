NBA／聽牌騎士爆腸病毒危機 主帥亞特金森健康也出問題

尼克隊明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在日前幫助球隊橫掃76人隊晉級東區冠軍賽後，目前仍在等待活塞隊與騎士隊之戰勝方出爐，在備戰之餘，今天也傳出唐斯透過球員卡商祭出6萬美元（約台幣195萬元）的價碼徵求摔角巨星希南（John Cena）限量一張的實物簽名卡（patch autograph card），希望能一圓蒐藏夢。

2026-05-15 15:14