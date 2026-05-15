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NBA／聽牌騎士爆腸病毒危機 主帥亞特金森健康也出問題
騎士隊在季後賽第二輪取得3：2聽牌，距「後詹姆斯時期」首次闖入東區決賽僅差最後一步，不過今天卻傳出隱憂，外媒指出騎士內近日爆發腸胃病毒問題，病症已侵襲隊上多人，健康因素是否會為系列賽增添變數值得觀察。
騎士在昨天第5戰117：113逆轉活塞隊，明天將回到主場力求拿下系列賽，但近期傳出的腸胃病毒為他們增添不小隱憂，據悉射手麥瑞爾（Sam Merrill）是最早出現症狀的球員，而現在病毒已在騎士隊內擴散，或許是受病毒影響，麥瑞爾上一場比賽僅攻下6分1助攻。
除球員外，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也正面臨上呼吸道感染的症狀。
目前騎士仍尚未更新有哪些球員受病毒影響，也不確定是否有人會因此缺席第6戰，但相信騎士鐵定非常渴望明天能在主場拿下勝利，締造詹姆斯（LeBron James）離開後最佳成績。
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