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NBA／等不到東冠對手 唐斯祭出195萬高價尋求摔角巨星希南限量卡

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
尼克隊明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。 路透
尼克隊明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。 路透

尼克隊明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在日前幫助球隊橫掃76人隊晉級東區冠軍賽後，目前仍在等待活塞隊與騎士隊之戰勝方出爐，在備戰之餘，今天也傳出唐斯透過球員卡商祭出6萬美元（約台幣195萬元）的價碼徵求摔角巨星希南（John Cena）限量一張的實物簽名卡（patch autograph card），希望能一圓蒐藏夢。

這張讓唐斯陷入瘋狂的珍稀卡片，珍貴之處在於內嵌了希南在生涯最後一場摔角狂熱大賽中所穿著的戰袍切片，當時希南擊敗了羅德斯（Cody Rhodes），成功奪下生涯破紀錄的第17座世界冠軍頭銜，對摔角迷而言堪稱無價之寶。  

事實上，這已不是唐斯第一次展現對WWE珍稀卡片的執著，過去他就曾出價競標「毒蛇」歐頓（Randy Orton）的同款限量卡，可惜最終抱憾被其他買家攔胡，這次他顯然有備而來。 

隨著東區決賽即將點燃戰火，唐斯不僅要在場上帶領尼克衝擊總冠軍，場外能否順利靠著「重金懸賞」圓了蒐藏夢成為另類話題，但也讓球迷不忘虧一下將進入第六戰的騎士與活塞系列賽，實在打得太久，讓唐斯有空閒到可以懸賞買卡。

尼克 唐斯 NBA季後賽

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