NBA／說好的「運鈔車」沒有來！湯瑪斯重返塞爾蒂克當球探

「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）曾是塞爾蒂克隊當家球星，卻在傷後被無情交易，等不到屬於自己的「運鈔車」。如今湯瑪斯將重返他職業生涯最輝煌的地方，擔任塞爾蒂克球探。

現年37歲的湯瑪斯尚未正式宣布退休，球員生涯12年陸續效力國王、太陽、塞爾蒂克、騎士、湖人、金塊、巫師、鵜鶘、獨行俠和黃蜂隊，最後一次出賽是2023-24賽季，只在太陽出賽6場。

2015-16賽季湯瑪斯首度入選全明星，更在2016-17賽季迎來生涯巔峰，場均得到28.9分，不只再度入選全明星，且進入年度最佳陣容第二隊，MVP票選第5。當年他自信表示總管安吉（Danny Ainge）將開「運鈔車」與他續約，結果他在季後賽受傷，休賽季淪為厄文（Kyrie Irving）交易案籌碼，被送往騎士隊，從此生涯開始走下坡，也沒有拿到理想的合約。

根據《波士頓環球報》記者希默爾斯巴赫（Adam Himmelsbach）報導，塞爾蒂克已聘請湯瑪斯擔任職業與大學球探，將以他的家鄉西雅圖地區為據點，幫助塞爾蒂克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）補強西岸戰力。

塞爾蒂克區域球探團隊包括前老鷹隊高層皮爾斯（Derek Pierce），他以亞特蘭大地區為據點。還有達拉斯地區的艾許利（Keandre Ashley），以及國際球探馬特克維修斯（Benas Matkevicius）。