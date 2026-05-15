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NBA／大風吹！勇士「三大助教」都離隊 前鵜鶘主帥成補洞方案

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士助教史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）將離隊。 路透
勇士助教史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）將離隊。 路透

儘管勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）確定回歸，勇士教練團仍迎來大風吹，據ESPN報導，勇士首席助教史達茲（Terry Stotts）和史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）都將離隊，本季勇士三大助教都離開，教練團的重組成為勇是休賽季難題之一。

史達茲執教生涯長達30年，其中有9年擔任拓荒者總教練，他在例行賽尾聲告知柯爾，不打算回歸，並向ESPN表示他與勇士是好聚好散，同時對NBA總教練執教機會保持開放態度，史達茲說，「我很享受和柯爾、教練團及球員共事的時光，在那裡的兩年很充實，只有滿滿祝福。」

史塔克豪斯也在柯爾教練團待了兩季，他2024年7月被聘用，填補亞特金森（Kenny Atkinson）轉任騎士隊總教練後留下的空缺，史塔克豪斯擔任是防守協調教練。

加入勇士前，史塔克豪斯曾擔任范德堡大學總教練5季，消息人士表示，他這次離開是為了追求其他地方的總教練機會。勇士前鋒格林（Draymond Green）日前建議北卡大學聘請史塔克豪斯，但該校最後聘請前金塊隊總教練馬龍（Michael Malone）。

柯爾上季另一位教練團主力德馬克（Chris DeMarco）1月就離隊，接掌WNBA紐約自由人隊總教練。他的離開讓教練團資深成員威姆斯（Kris Weems）地位上升，威姆斯預計續留勇士。

勇士目前正處於尋找史達茲和史塔克豪斯接班人的初步階段，前鵜鶘隊總教練格林（Willie Green）是候選人。格林2016年從勇士開啟NBA教練生涯，曾在柯爾教練團擔任助教3季，兩人至今關係仍十分密切。

NBA季後賽 勇士

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