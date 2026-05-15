快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／暴龍將成莫蘭特下家？2後衛成談判交易包裹

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊明星後衛莫蘭特。 美聯社
灰熊明星後衛莫蘭特。 美聯社

灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）交易大戲至今懸而未決，近期《富比世》記者希尼（Evan Sidery）曝光一份潛在交易方案，暴龍隊可能試圖延攬莫蘭特，將兩名後衛奎克利（Immanuel Quickley）和迪克（Gradey Dick）送往灰熊。

暴龍在首輪與騎士隊血戰七場後遭淘汰，奎克利整輪因傷都無法出賽，不過他今年例行賽場均可攻下16.4分和5.9助攻，是暴龍主力後衛，迪克則在季後賽幾乎失去上場時間，本季例行賽他場均也只有6.0分與1.9籃板。

莫蘭特近年飽受傷病加場外風波困擾，連續3季出賽皆未超過50場，灰熊也已在季中將長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）送往爵士隊，換回大量選秀權資產，顯示球隊已準備朝重建邁進，不過在交易大限前仍沒有把莫蘭特完成出清。

相較生涯前期，莫蘭特的交易價值已大不如前，本季他僅出賽20場，場均攻下19.5分與8.1助攻，外界目前普遍認為，莫蘭特的市場行情可能與老鷹隊先前交易楊恩（Trae Young）相似，楊恩在今年季中被老鷹送往巫師隊，僅換回資深後衛麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯佩特（Corey Kispert）。

NBA季後賽 灰熊 莫蘭特 暴龍 楊恩

相關新聞

NBA／詹姆斯轉隊將改簽底薪？美媒提湖人續約難處

詹姆斯即將成為自由球員，續約湖人面臨挑戰。記者指出，湖人可能無法支付詹姆斯5000萬美元的年薪，若轉隊或將簽中產特例或底薪合同。湖人需同時考量留住其他主力球員。

NBA／大風吹！勇士三大助教都離隊 前鵜鶘主帥成補洞方案

儘管勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）確定回歸，勇士教練團仍迎來大風吹，據ESPN報導，勇士首席助教史達茲（Terry Stotts）和史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）都將離隊，本季勇士三大助教都離開，教練團的重組成為勇是休賽季難題之一。

NBA／建議勇士換安比德 提格：相信是柯瑞合適拍檔

前NBA明星後衛提格建議勇士應考慮與76人交易中鋒安比德，認為他將成為柯瑞的理想搭檔。提格指出，目前勇士市場上可選擇的明星球員有限，安比德是最有可能的選擇。儘管安比德近期傷病困擾，提格對他的潛力依然充滿信心。

NBA／傳爵士尋求交易換取狀元籤 迪班薩預告最後一年當綠衫軍粉絲

NBA選秀會將在下月登場，不少球隊在日前的樂透抽籤儀式確認籤位後，都已經積極為選秀布局，其中手握榜眼籤的爵士隊，在今天就傳出可能尋求向上交易，與擁有狀元籤的巫師隊進行談判，期望能將楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）選入旗下，讓迪班薩能繼續為猶他州效力。

NBA／暴龍將成莫蘭特下家？2後衛成談判交易包裹

暴龍可能針對灰熊明星後衛莫蘭特展開交易，提出包含後衛奎克利和迪克的方案。莫蘭特近年因傷病困擾，出場次數減少，交易價值下滑。灰熊似乎準備重建，尚未完成莫蘭特的交易出清。

NBA／被評本屆選秀天花板最高 彼特森自比SGA：我們無法被防住

身為今年選秀大年中的佼佼者，堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）被認為是今年待選球員「天花板」最高的，在今天受訪時他也強調自認有成為選秀狀元的實力，並自比雷霆隊年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），認為兩人都屬於大型後衛且難以被對手防住。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。