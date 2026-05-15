NBA／暴龍將成莫蘭特下家？2後衛成談判交易包裹

灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）交易大戲至今懸而未決，近期《富比世》記者希尼（Evan Sidery）曝光一份潛在交易方案，暴龍隊可能試圖延攬莫蘭特，將兩名後衛奎克利（Immanuel Quickley）和迪克（Gradey Dick）送往灰熊。

暴龍在首輪與騎士隊血戰七場後遭淘汰，奎克利整輪因傷都無法出賽，不過他今年例行賽場均可攻下16.4分和5.9助攻，是暴龍主力後衛，迪克則在季後賽幾乎失去上場時間，本季例行賽他場均也只有6.0分與1.9籃板。

莫蘭特近年飽受傷病加場外風波困擾，連續3季出賽皆未超過50場，灰熊也已在季中將長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）送往爵士隊，換回大量選秀權資產，顯示球隊已準備朝重建邁進，不過在交易大限前仍沒有把莫蘭特完成出清。

相較生涯前期，莫蘭特的交易價值已大不如前，本季他僅出賽20場，場均攻下19.5分與8.1助攻，外界目前普遍認為，莫蘭特的市場行情可能與老鷹隊先前交易楊恩（Trae Young）相似，楊恩在今年季中被老鷹送往巫師隊，僅換回資深後衛麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯佩特（Corey Kispert）。