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NBA／被評本屆選秀天花板最高 彼特森自比SGA：我們無法被防住

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）。 美聯社
堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）。 美聯社

身為今年選秀大年中的佼佼者，堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）被認為是今年待選球員「天花板」最高的，在今天受訪時他也強調自認有成為選秀狀元的實力，並自比雷霆隊年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），認為兩人都屬於大型後衛且難以被對手防住。

儘管過去一年因為頻繁抽筋和傷勢問題一度受到質疑，但彼特森體能條件被認為媲美「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人，有機會成為聯盟新一代的頂尖得分手，在今年選秀會上他始終都是前三順位的熱門人選，甚至有機會衝擊迪班薩（AJ Dybantsa）的狀元寶座。

在近日受訪時彼特森也表示，目前身體狀況已經恢復到高中時期，並解決頻繁抽筋的問題，他也提到因為自己的身體狀況，反而因禍得福讓他在過去一年不斷加強外線出手和無球能力，讓他球技獲得全方位的提升，「我過去很多時候都是負責持球，但我知道到了人生某個階段，我必須學會打無球，我現在已經為任何狀況做好準備。」

對於與迪班薩誰會是今年選秀狀元的話題，彼特森也強調兩人都是不斷在競爭和逐夢的球員，但如果要問到誰會是狀元，他肯定是選擇自己，「很明顯，當我們兩個一起踏上球場時，就會想要與對方較量，而很幸運，過去我幾乎都是笑的一方。我認為自己就是最好的那個選擇，因為不論被哪支球隊選到，我都能立即在攻防兩端產生影響力。」

彼特森也透露，一直以來都會看亞歷山大、布克（Devin Booker）、愛德華（Anthony Edwards）、米契爾（Donovan Mitchell）等人的影片來學習更多元的進攻手段，更曾把亞歷山大當作自己的學習模板，「我認為我們兩個都是大型的後衛，也都是會利用身體得分的後衛。我會認為，我們都是那種無法被防住的球員。」

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