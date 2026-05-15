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NBA／詹姆斯轉隊將改簽底薪？美媒提湖人續約難處

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人傳奇球星詹姆斯。 法新社
湖人傳奇球星詹姆斯。 法新社

湖人隊傳奇球星詹姆斯（LeBron James）即將成為自由球員，未來動向備受關注，部分人士認為湖人在續約談判上可能握有主動權，不過資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）表示，詹姆斯的續約價碼對湖人來說會是一大難題，同時他也認為，如果詹姆斯最後決定轉隊，可能會簽下中產特例甚至是老將底薪合約。

41歲的詹姆斯本季依舊繳出場均20.9分、6.1籃板與7.2助攻全能表現，顯然他本人也不排斥下季續披湖人戰袍，但是對湖人來說，如何談判續約金額恐相當棘手，湖人休賽季擁有約5000萬美元的薪資空間，卻同時得留下里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）和史馬特（Marcus Smart）等主力選手。

詹姆斯本季的薪資仍高達約5200萬美元，溫德霍斯特說：「湖人不想失去詹姆斯，但也不想再支付他5000萬美元年薪，因為聯盟其他球隊也不會給出這個價碼，但詹姆斯不會接受這種說法，湖人也無法開出低於市場認知的數字，會被認為有失尊重。」

NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）則表示，如果詹姆斯最終未續留湖人，那他與新東家可能簽下約1500萬美元的中產特例，甚至是老將底薪合約，被視為詹姆斯潛在下家的球隊包含他的前東家騎士隊與老對手勇士隊。

NBA季後賽 湖人 詹姆斯 騎士 勇士

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