聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／掌舵76人GM海選 邁爾斯：沒有魔杖能一揮就變出冠軍
76人隊在季後賽遭尼克隊橫掃後，球團決定大刀闊斧改革，解雇了任職6年的總管莫雷（Daryl Morey），今天球團特別顧問、曾助勇士四度奪冠的邁爾斯（Bob Myers）表示，下一任總管必須具備「協作精神」，帶領費城走出連年止步第二輪的泥淖。
莫雷在費城的6年雖寫下270勝212敗的亮眼例行賽戰績，但季後賽始終難破「第二輪魔咒」，尤其今年2月將潛力新秀麥肯（Jared McCain）交易至雷霆的決策，隨著麥肯在奧克拉荷馬的破繭而出，讓莫雷承受排山倒海的抨擊。
對此，76人老闆哈里斯（Josh Harris）今天雖為交易緩頰，稱其為「大計畫的一部分」，但也難掩對現狀的失望，「沒人比我更沮喪，我們欠這座城市一個更好的結果。」
哈里斯坦言，季後賽在主場慘遭尼克球迷「反客為主」的屈辱令他耿耿於懷，為了洗刷恥辱，他找來在圈內備受推崇的邁爾斯主持總管海選，期盼藉由他的眼光尋找莫雷的繼任者。
邁爾斯在記者會上勾勒出理想領航者的輪廓，他頻繁提到「和諧」與「協作」兩個關鍵字，「贏球需要一群優秀的人共同達成共識，這是一項艱鉅的工程，沒有魔杖能一揮就變出冠軍，你必須擁抱那種奪冠過程中的『極度不適感』。」邁爾斯計畫在6月23日選秀會前敲定總管人選，並強調比起資歷，他更看重候選人的性格與領導力。
面對由安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）以及潛力球星馬克西（Tyrese Maxey）組成的核心架構，邁爾斯也拋出誠實的質疑，他直言安比德的傷病史與喬治本季遭禁賽25場的變數，讓球隊必須重新審視「深度」的重要性，「我們必須誠實面對今年發生的一切，自問這個模式真的行得通嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。