NBA／建議勇士換安比德 提格：相信是柯瑞合適拍檔

前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）分享，如果勇士隊想在明年球季再度挑戰總冠軍，應該考慮交易76人隊中鋒安比德（Joel Embiid），提格相信安比德會是與勇士球星柯瑞（Stephen Curry）搭檔的合適人選。

「把格林（Draymond Green）加上其他人去換安比德，這是我的想法。」提格認為勇士在市場上能選擇的球星相當有限，他說：「勇士拿不到安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、拿不到雷納德（Kawhi Leonard），目前最有可能換到的人選就是安比德。」

不過安比德的傷病隱憂仍是未知數，今年例行賽他僅出賽38場，季後賽也因傷缺席4場比賽，但提格對他仍相當有信心，他說：「如果他能保持健康，我認為他會很有動力與柯瑞一同打球。」

安比德本季場均26.9分7.7籃板3.9助攻，投籃命中率48.9%，三分命中率33.3%。安比德下賽季年薪為5798萬美元，2028-29賽季有球員選項。