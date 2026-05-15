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NBA／遭質疑護航騎士？ 官方報告：艾倫關鍵接觸屬合法競爭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

針對騎士與活塞系列賽第五戰末節讀秒階段的爭議判決，NBA官方於今天公布「最後兩分鐘裁判報告」，認定騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）對湯普森（Ausar Thompson）的肢體接觸為「合法競爭」，維持不鳴哨的決定。

這起爭議發生在正規賽終了前，雙方戰成103：103平手，活塞小將湯普森在爭搶地板球時，與艾倫發生碰撞後倒地，活塞教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）當下情緒激動，認為艾倫明顯絆人，賽後更直言，「這是一個再清楚不過的犯規，他（艾倫）在湯普森搶球時絆倒了他。」

然而，聯盟在報告中駁回了活塞的抗議，指出當時雙方在都沒有球權的情況下，同時踏向同一個位置爭搶失控球，過程中的肢體碰撞被歸類為「邊際接觸」，兩人因此失去平衡屬正常狀況，並非違規。

當時執法的主裁判布拉澤斯（Tony Brothers）在賽後受訪時便強調，肢體接觸是伴隨爭球而產生的偶發事件，如今官方報告背書，無疑讓活塞的滿腔怒火只能往肚子裡吞，若當時哨音響起，湯普森將獲得站上罰球線絕殺對手機會，而非讓騎士在延長賽帶走勝利。

騎士在挺過這波爭議後，最終於延長賽以117：113反客為主，搶下關鍵的天王山之戰，這不僅是他們系列賽客場首勝，更取得系列賽3：2聽牌優勢。雙方第六戰將移師克里夫蘭，騎士若能守住主場，就將晉級東區決賽，挑戰提前晉級的尼克。

艾倫 NBA 湯普森 NBA季後賽

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