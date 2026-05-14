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NBA／湖人可能留不住了？美媒曝光詹姆斯曾對一事感到不受重視

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人詹姆斯(右)於美國時間3月31日對老東家騎士獲勝，在當時超越賈霸勝場紀錄。 美國聯合通訊社
湖人詹姆斯(右)於美國時間3月31日對老東家騎士獲勝，在當時超越賈霸勝場紀錄。 美國聯合通訊社

湖人球星41歲詹姆斯(LeBorn James)合約到期，是否續留各界關注，然而據ESPN於今天曝光一事，詹姆斯曾因為一件看似無關緊要的小事，而感到被在湖人隊不受重視。

ESPN報導指出，湖人隊球星詹姆斯在美國時間3月31日，一場例行賽擊敗騎士隊後對球隊感到不滿，原因是那場勝利使得他職業生涯勝利場數達到1229場(包括季賽和季後賽)，打破了NBA歷史紀錄，超越了傳奇球星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)保持的NBA最多1228場勝利的紀錄；然而，湖人經理佩林卡(Rob Pelinka)當天卻選擇將比賽用球頒給了教頭瑞迪克(JJ Redick)，紀念他執教生涯的第100場勝利。

傳出詹姆斯因未獲得比賽用球而大為惱火，並認為這是「湖人隊又一次對他不屑一顧」，在感到被球隊輕視後，連衣服都沒換就怒氣沖沖地離開了。

美媒指出，這個紀錄當時並未被球隊重視，反而去關注瑞迪克執教百勝，讓詹姆斯覺得不悅。從這件事反應出，詹姆斯在湖人隊已經累積不少怨氣，因此是否會留在這支球隊確實很難說。

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