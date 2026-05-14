NBA／讓生涯停在漂亮整數？ 美記者曝柯瑞驚人計畫

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）逐漸邁入生涯晚期，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，柯瑞有意讓自己球員生涯停留在一個漂亮整數，也就是打滿20個賽季後退休，考量他剛結束個人第17個球季，意味著柯瑞可能希望再征戰至少三年。

柯瑞目前38歲，本賽季也未見他身手下滑，場均可攻下26.6分、4.7助攻，不過健康問題將會是一大挑戰，今年球季他飽受膝傷困擾，僅僅出賽43場，也造成勇士戰績無法提升，席格爾指出，柯瑞的傷勢是因長年大量出賽導致，目前看來不會影響明年球季，但仍是他能否打滿20個賽季的變數。

柯瑞目前與勇士還剩下明年球季約6260萬美元的頂薪合約，但考量勇士才剛與總教練柯爾（Steve Kerr）簽下兩年新合約，柯瑞未來續待勇士的可能性仍相當高，無論如何，這名偉大射手的一舉一動都會備受關注。