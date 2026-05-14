快訊

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／熱火有望成交易「字母哥」第一順位 美記者點出交易時機

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿球星安戴托昆波交易傳聞不曾停止。 美聯社
公鹿球星安戴托昆波交易傳聞不曾停止。 美聯社

公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易傳聞滿天飛，記者曼尼克斯（Chris Mannix）指出，若公鹿選擇交易這名超級球星，熱火預計會是「第一順位球隊」，曼尼克斯更直言，字母哥交易案可能會在選秀會前完成。

熱火陣中有許多年輕潛力，包含赫洛（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、約維奇（Nikola Jovic）、拉爾森（Pelle Larsson）和韋爾（Kel'el Ware），同時他們還握有自己2029年至2032年的所有首輪籤，季中交易大限前也曾努力追逐安戴托昆波。

安戴托昆波與公鹿的合約剩餘一年，外界普遍認為假如雙方續約無果，公鹿便會將其交易，同時熱火近年經常傳出想網羅超級球星的消息，不過始終沒能成真，相信熱火球迷仍迫切期待字母哥將天賦帶往南灘大軍。

NBA季後賽 公鹿 安戴托昆波 熱火 赫洛

相關新聞

NBA／OT挺身助騎士聽牌 米契爾：我不需要一個人扛

騎士今天在東區季後賽第二輪第五戰，與活塞一路拚戰到延長賽，最終靠著整場比賽手感不佳的米契爾（Donovan Mitchell）在延長賽的及時甦醒以4分差距勝出，成為系列賽首支在主場贏球的球隊，賽後米契爾也強調，即使整場比賽手感不佳，但只要輪到自己時，隨時都會整裝待發。

NBA／活塞明星中鋒決勝期被冰起來 杜倫自知需打得更好

活塞在系列賽第五戰延長賽以113：117不敵騎士，明星中鋒杜倫上場25分鐘後在決勝期被棄用，表現不佳。他坦言需更加努力，也讚揚替補里德的出色表現。活塞目前系列賽2：3落後，面臨背水一戰的壓力。

NBA／尼克好消息 阿努諾比有望東決前回歸

尼克隊季後賽第二輪只花4戰就「橫掃」76人隊，率先拿到東區決賽門票，好消息還有主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的腿傷復原中，將在東區決賽開戰前歸隊。

NBA／熱火有望成交易「字母哥」第一順位 美記者點出交易時機

公鹿球星安戴托昆波交易傳聞不斷，記者曼尼克斯指出，熱火將成為首選球隊。若公鹿無法與字母哥續約，交易將可能在選秀會前完成。熱火擁有多名潛力新秀和未來的選秀權，令球迷期待。

NBA／幫勇士湖人奪冠領不到正式合約 2冠後衛嘆：經紀人太爛

33歲後衛庫克（Quinn Cook）曾幫勇士和湖人隊拿下冠軍，最近他在社群平台有感而發，感嘆自己的經紀人太爛，讓3年2冠的他領不到保障合約。

NBA／米契爾OT甦醒連得7分 騎士天王山之戰攻破活塞先聽牌

系列賽前4場比賽打完戰成平手的活塞與騎士隊，今天在活塞主場上演「天王山之戰」，兩隊在一路拉鋸的情況下也進入到延長賽，延長賽整場比賽手感不佳的騎士米契爾（Donovan Mitchell）即時甦醒一度連得7分，加上哈登（James Harden）的關鍵罰球，最終騎士就以117：113擊敗活塞，系列賽取得3：2聽牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。