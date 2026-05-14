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NBA／熱火有望成交易「字母哥」第一順位 美記者點出交易時機
公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易傳聞滿天飛，記者曼尼克斯（Chris Mannix）指出，若公鹿選擇交易這名超級球星，熱火預計會是「第一順位球隊」，曼尼克斯更直言，字母哥交易案可能會在選秀會前完成。
熱火陣中有許多年輕潛力，包含赫洛（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、約維奇（Nikola Jovic）、拉爾森（Pelle Larsson）和韋爾（Kel'el Ware），同時他們還握有自己2029年至2032年的所有首輪籤，季中交易大限前也曾努力追逐安戴托昆波。
安戴托昆波與公鹿的合約剩餘一年，外界普遍認為假如雙方續約無果，公鹿便會將其交易，同時熱火近年經常傳出想網羅超級球星的消息，不過始終沒能成真，相信熱火球迷仍迫切期待字母哥將天賦帶往南灘大軍。
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