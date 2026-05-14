快訊

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／活塞明星中鋒決勝期被冰起來 杜倫自知需打得更好

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞明星中鋒杜倫季後賽表現低迷。 法新社
活塞明星中鋒杜倫季後賽表現低迷。 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

活塞今天於系列賽第五戰在延長賽113：117不敵騎士，沒能守住主場反倒讓對手率先聽牌，明星中鋒杜倫（Jalen Duren）僅上場25分鐘，且在決勝階段完全遭教練棄用，他也坦承自己應該做的更好，並肯定里德（Paul Reed）替補好表現。

杜倫今天仍是活塞先發中鋒，攻下9分5籃板4助攻，但他自第四節中段後就沒有獲得上場機會，活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）選擇在關鍵時刻擺上替補中鋒里德，顯現杜倫季後賽低迷表現正逐漸失去教練團信任。

杜倫賽後受訪說道：「我覺得自己可以做得更好，在比賽各方面絕對可以更進步，還需要繼續努力繼續成長，但里德上場後也表現得很好。」杜倫今年例行賽打出生涯最佳表現，出賽70場場均攻下19.5分10.5籃板，生涯首次入選明星賽。不過季後賽至今12場比賽，他的數據縮水成場均10.1分、8.3籃板，落差極大。

活塞今天輸球後陷入2：3落後，系列賽第六戰將在台灣時間週六早上七點於騎士主場開打，活塞將面臨背水一戰的壓力，力拼贏球延長戰線，假如落敗則今年球季將到此為止。

NBA季後賽 活塞 騎士 杜倫

相關新聞

NBA／OT挺身助騎士聽牌 米契爾：我不需要一個人扛

騎士今天在東區季後賽第二輪第五戰，與活塞一路拚戰到延長賽，最終靠著整場比賽手感不佳的米契爾（Donovan Mitchell）在延長賽的及時甦醒以4分差距勝出，成為系列賽首支在主場贏球的球隊，賽後米契爾也強調，即使整場比賽手感不佳，但只要輪到自己時，隨時都會整裝待發。

NBA／活塞明星中鋒決勝期被冰起來 杜倫自知需打得更好

活塞在系列賽第五戰延長賽以113：117不敵騎士，明星中鋒杜倫上場25分鐘後在決勝期被棄用，表現不佳。他坦言需更加努力，也讚揚替補里德的出色表現。活塞目前系列賽2：3落後，面臨背水一戰的壓力。

NBA／尼克好消息 阿努諾比有望東決前回歸

尼克隊季後賽第二輪只花4戰就「橫掃」76人隊，率先拿到東區決賽門票，好消息還有主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的腿傷復原中，將在東區決賽開戰前歸隊。

NBA／熱火有望成交易「字母哥」第一順位 美記者點出交易時機

公鹿球星安戴托昆波交易傳聞不斷，記者曼尼克斯指出，熱火將成為首選球隊。若公鹿無法與字母哥續約，交易將可能在選秀會前完成。熱火擁有多名潛力新秀和未來的選秀權，令球迷期待。

NBA／幫勇士湖人奪冠領不到正式合約 2冠後衛嘆：經紀人太爛

33歲後衛庫克（Quinn Cook）曾幫勇士和湖人隊拿下冠軍，最近他在社群平台有感而發，感嘆自己的經紀人太爛，讓3年2冠的他領不到保障合約。

NBA／米契爾OT甦醒連得7分 騎士天王山之戰攻破活塞先聽牌

系列賽前4場比賽打完戰成平手的活塞與騎士隊，今天在活塞主場上演「天王山之戰」，兩隊在一路拉鋸的情況下也進入到延長賽，延長賽整場比賽手感不佳的騎士米契爾（Donovan Mitchell）即時甦醒一度連得7分，加上哈登（James Harden）的關鍵罰球，最終騎士就以117：113擊敗活塞，系列賽取得3：2聽牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。