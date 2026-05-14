NBA／活塞明星中鋒決勝期被冰起來 杜倫自知需打得更好

活塞今天於系列賽第五戰在延長賽113：117不敵騎士，沒能守住主場反倒讓對手率先聽牌，明星中鋒杜倫（Jalen Duren）僅上場25分鐘，且在決勝階段完全遭教練棄用，他也坦承自己應該做的更好，並肯定里德（Paul Reed）替補好表現。

杜倫今天仍是活塞先發中鋒，攻下9分5籃板4助攻，但他自第四節中段後就沒有獲得上場機會，活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）選擇在關鍵時刻擺上替補中鋒里德，顯現杜倫季後賽低迷表現正逐漸失去教練團信任。

杜倫賽後受訪說道：「我覺得自己可以做得更好，在比賽各方面絕對可以更進步，還需要繼續努力繼續成長，但里德上場後也表現得很好。」杜倫今年例行賽打出生涯最佳表現，出賽70場場均攻下19.5分10.5籃板，生涯首次入選明星賽。不過季後賽至今12場比賽，他的數據縮水成場均10.1分、8.3籃板，落差極大。

活塞今天輸球後陷入2：3落後，系列賽第六戰將在台灣時間週六早上七點於騎士主場開打，活塞將面臨背水一戰的壓力，力拼贏球延長戰線，假如落敗則今年球季將到此為止。