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NBA／幫勇士湖人奪冠領不到正式合約 2冠後衛嘆：經紀人太爛

聯合新聞網／ 綜合報導
2冠後衛庫克（右）。 美聯社
2冠後衛庫克（右）。 美聯社

33歲後衛庫克（Quinn Cook）曾幫勇士湖人隊拿下冠軍，最近他在社群平台有感而發，感嘆自己的經紀人太爛，讓3年2冠的他領不到保障合約。

庫克2015年NBA選秀落選，2017年2月與獨行俠隊簽下10天合約，首次在NBA出賽，後來又和鵜鶘隊簽10天合約，4月與鵜鶘簽約至賽季結束。

2017年庫克爭取到勇士雙向合約，球季尾聲勇士給他2年底薪合約，他總共在季後賽出戰17場，最終奪下總冠軍。2019年他與湖人簽下2年600萬美元合約，在季後賽出戰6場，幫湖人拿下冠軍，完成個人3年2冠偉業。

2020年11月庫克被湖人釋出，12月再與湖人簽非保障合約，2021年2月又被釋出，後來轉戰騎士隊，該季結束後淡出聯盟，轉往海外發展。

庫克生涯出賽188場，場均可攻下6.1分，三分命中率高達40.8%，卻始終無法站穩聯盟。他在社群平台發文寫道，「我連3年打進NBA總冠軍賽，在勇士那2年還是板凳得分王，也真的有做出貢獻，到了湖人幾乎沒什麼上場時間，但3年拿2枚冠軍戒，結果那之後我居然再也沒拿過保障合約，笑死，我的經紀人也太爛了吧哈哈。」

值得一提的是，庫克2024年曾加盟台灣野馬隊，來台打「TAT亞洲巡迴賽」，事後爆料沒收到薪水。

NBA季後賽 勇士 湖人

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