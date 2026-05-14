快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／聯盟將表決「3-2-1」抽籤新制 選秀降級可望試行至2029年

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA主席席佛今天證實，聯盟已正式研擬一套名為「3-2-1」的選秀抽籤改革草案。 美聯社
NBA主席席佛今天證實，聯盟已正式研擬一套名為「3-2-1」的選秀抽籤改革草案。 美聯社

為了捍衛比賽公平性並徹底根除「擺爛」問題，NBA主席席佛（Adam Silver）今天證實，聯盟已正式研擬一套名為「3-2-1」的選秀抽籤改革草案，這項新制最快將在月底的董事會中提報，其中最引人注目莫過於「選秀降級」概念，意即戰績墊底的3支球隊，獲得狀元籤的機率反而將低於後段班球隊。

席佛指出，這套系統的核心在於營造平坦化勝率，過去戰績最差者擁有最高中籤率的邏輯將被打破，在「3-2-1」系統下，全聯盟戰績最差的三支隊伍，其中籤機率將落後給排名第4至第10名的球隊，席佛形容這是一種「選秀降級」機制，旨在讓球隊失去故意輸球的誘因。

「我們不想看到球隊為了選秀順位而失去求勝心。」席佛強調，「新制將讓管理層明白，當爛隊不再有特別獎勵，競爭才是唯一的出路。」除了抽籤機率的調整，席佛也向各隊發出嚴正警告，指出聯盟辦公室將獲得更大的行政裁量權，針對有明顯擺爛跡象的球隊進行懲處。

席佛直言，對於財力雄厚的球團而言，罰款僅是「成本支出」，根本不痛不癢。因此，未來聯盟將有權直接扣除選秀球（Lottery Balls）或強制調降選秀順位，「我們要讓球隊知道，不當競爭的後果會直接反映在選秀權的喪失，這比罰款更有威懾力。」

這項制度預計將試行至2029年。席佛坦言，球隊的創新與創造力往往超乎聯盟想像，總是能找到制度漏洞來營運。因此，「3-2-1」制設有三年的「落日條款」，讓聯盟有時間觀察球隊的反應與成效，並作為未來新版勞資協議談判的參考依據。

選秀

延伸閱讀

NBA／樂透抽籤重磅改革防擺爛！最爛三隊狀元籤機率降低

NBA選秀機制將變！歷史會說話：神抽力壓機率 坦克未必是贏家

NBA／說好的狀元呢！溜馬抽中第5順位痛失寶貴首輪籤 總裁致歉：讓球迷失望了

NBA／有望被巫師選入聯手AD、楊恩 迪班薩：我渴望成為狀元

相關新聞

NBA／尼克好消息 阿努諾比有望東決前回歸

尼克隊季後賽第二輪只花4戰就「橫掃」76人隊，率先拿到東區決賽門票，好消息還有主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的腿傷復原中，將在東區決賽開戰前歸隊。

NBA／季後賽哨聲爆增一成 聯盟捍衛標準：侵略性不等於粗魯

NBA季後賽進入白熱化階段，場上煙硝味也隨著執法尺度成為焦點，根據最新統計，今年季後賽場均犯規次數較例行賽激增約11％，創下史上罕見的漲幅，面對球員與教練排山倒海的質疑，NBA聯盟裁判發展與培訓高級副總裁麥卡琴（Monty McCutchen）今天在聯合選秀測試賽期間親火線回應，強調吹哨標準並未改變，而是季後賽的高強度競技自然產生的結果。

NBA／聯盟將表決「3-2-1」抽籤新制 選秀降級可望試行至2029年

為了捍衛比賽公平性並徹底根除「擺爛」問題，NBA主席席佛（Adam Silver）今天證實，聯盟已正式研擬一套名為「3-2-1」的選秀抽籤改革草案，這項新制最快將在月底的董事會中提報，其中最引人注目莫過於「選秀降級」概念，意即戰績墊底的3支球隊，獲得狀元籤的機率反而將低於後段班球隊。

NBA／吉迪完成手術預計季前訓練營回歸 將領軍公牛進行重建

公牛隊在休賽季初期便傳出傷情消息，球團今天宣布「一哥」吉迪（Josh Giddey）已順利完成右腳踝關節鏡手術，雖然吉迪預計將缺席籃球活動長達三個月，但公牛對於他趕在季前訓練營回歸抱持樂觀態度，這對正值重建關鍵期的風城大軍而言，無疑是個好消息。

NBA／看緯來、拿大獎 前進美國深度之旅讓你贏

NBA季後賽激戰正酣，冠軍之路已進入關鍵倒數，緯來體育台作為NBA台灣地區「官方多媒體合作夥伴」，正全台徵召熱血球迷，「看緯來、拿大獎，帶你直飛美國看球」活動進入最後衝刺階段。

NBA／詹姆斯離開湖人與柯瑞聯手？裴頓：很有機會去勇士

湖人隊季後賽第二輪遭雷霆隊橫掃，41歲老將詹姆斯（LeBron James）下一步如何走，成為球迷關注焦點，傳奇球星「手套」裴頓（Gary Payton）認為，詹姆斯有可能去勇士。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。