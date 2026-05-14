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NBA／聯盟將表決「3-2-1」抽籤新制 選秀降級可望試行至2029年
為了捍衛比賽公平性並徹底根除「擺爛」問題，NBA主席席佛（Adam Silver）今天證實，聯盟已正式研擬一套名為「3-2-1」的選秀抽籤改革草案，這項新制最快將在月底的董事會中提報，其中最引人注目莫過於「選秀降級」概念，意即戰績墊底的3支球隊，獲得狀元籤的機率反而將低於後段班球隊。
席佛指出，這套系統的核心在於營造平坦化勝率，過去戰績最差者擁有最高中籤率的邏輯將被打破，在「3-2-1」系統下，全聯盟戰績最差的三支隊伍，其中籤機率將落後給排名第4至第10名的球隊，席佛形容這是一種「選秀降級」機制，旨在讓球隊失去故意輸球的誘因。
「我們不想看到球隊為了選秀順位而失去求勝心。」席佛強調，「新制將讓管理層明白，當爛隊不再有特別獎勵，競爭才是唯一的出路。」除了抽籤機率的調整，席佛也向各隊發出嚴正警告，指出聯盟辦公室將獲得更大的行政裁量權，針對有明顯擺爛跡象的球隊進行懲處。
席佛直言，對於財力雄厚的球團而言，罰款僅是「成本支出」，根本不痛不癢。因此，未來聯盟將有權直接扣除選秀球（Lottery Balls）或強制調降選秀順位，「我們要讓球隊知道，不當競爭的後果會直接反映在選秀權的喪失，這比罰款更有威懾力。」
這項制度預計將試行至2029年。席佛坦言，球隊的創新與創造力往往超乎聯盟想像，總是能找到制度漏洞來營運。因此，「3-2-1」制設有三年的「落日條款」，讓聯盟有時間觀察球隊的反應與成效，並作為未來新版勞資協議談判的參考依據。
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