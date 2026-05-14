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NBA／吉迪完成手術預計季前訓練營回歸 將領軍公牛進行重建

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吉迪。 美聯社
吉迪。 美聯社

公牛隊在休賽季初期便傳出傷情消息，球團今天宣布「一哥」吉迪（Josh Giddey）已順利完成右腳踝關節鏡手術，雖然吉迪預計將缺席籃球活動長達三個月，但公牛對於他趕在季前訓練營回歸抱持樂觀態度，這對正值重建關鍵期的風城大軍而言，無疑是個好消息。

本賽季正式「扶正」為球隊一哥的吉迪，場均繳出17分、9.1次助攻與8.3張籃板的亮眼成績單，三項主要數據均創下生涯新高，然而傷病始終是他的最大隱憂，受限於腿筋與右腳踝反覆傷勢，吉迪本季僅出賽54場，寫下自新人球季以來的新低。

公牛本季戰績31勝51敗、東區排名第12，連續4年被拒於季後賽大門之外，球員的健康狀況不穩定，被視為戰績不振的主因之一，隨著令人失望的球季結束，公牛球團在休賽季展現大刀闊斧的改革決心。

在管理層方面，由葛拉罕（Bryson Graham）接掌籃球事務副總裁；並在原總教練唐諾文（Billy Donovan）請辭後積極尋覓新帥人選，公牛老闆藍斯道夫（Michael Reinsdorf）也承諾，將不惜重金幫助球隊重返榮耀。

即便當前處於動盪期，但葛拉罕接手的是一個充滿可能性的球隊，公牛目前擁有近6000萬美元的薪資上限空間，且在即將到來的選秀會上手握兩枚首輪籤，其中包括極具價值的第4順位籤。若吉迪能如期康復，配合高順位新秀的加盟以及自由市場的補強，這支擁有輝煌歷史的東區老牌勁旅，有望在明年賽季展現全新的面貌，重返季後賽競爭行列。

公牛 吉迪 NBA季後賽

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