快訊

日本政府最擔心川習會發生什麼事？日媒揭內部事前評估

台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

大稻埕救人悲劇 24歲文大生失聯3天…快艇今下水10分鐘就尋獲遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／尼克好消息 阿努諾比有望東決前回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿努諾比（OG Anunoby）。 美聯社
阿努諾比（OG Anunoby）。 美聯社

尼克隊季後賽第二輪只花4戰就「橫掃」76人隊，率先拿到東區決賽門票，好消息還有主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的腿傷復原中，將在東區決賽開戰前歸隊。

阿努諾比是季後賽第二輪第2戰的比賽尾聲傷到右腿，之後就列入每日觀察名單，不過尼克在他缺席的兩戰仍展現兇猛火力，延續連勝下淘汰76人。

美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）接獲的消息，若沒意外，阿努諾比在東區決賽開戰前就能回歸。

阿努諾比今天已經加入球隊訓練，不過尼克教練布朗（Mike Brown）提到，阿努諾比沒有進行任何實戰演練，但還有進行個人訓練。

「任何人能做到這些，你都會受到鼓舞，但話說回來，這些都是他們告訴我他今天能做的事，我會等到星期五再看他們說了什麼。」布朗說。

尼克還在等東區決賽的對手出爐，活塞隊和騎士隊前4戰打完戰成平手，代表系列賽至少會進行到第6戰，東區決賽最早要到台灣時間下周一才會開打，這讓阿努諾比有11天的時間復原。

阿努諾比在隊上的得分火力僅次於「一哥」布朗森（Jalen Brunson），本季8場季後賽他場均繳出21.4分、7.5籃板和1.9抄截，命中率6成2，外線更繳出5成3的亮眼表現。

NBA季後賽 尼克

延伸閱讀

NBA／2連勝尼克拉警報 側翼大將阿努諾比腿筋拉傷出賽成疑

NBA／尼克狂轟25記三分橫掃76人 淨勝89分強勢重返東區決賽

唐斯撕下「軟糖」標籤 尼克先發五門齊奪東冠不是問題

尼克盡顯東區霸王本色 76人藏與不藏安比德很頭大

相關新聞

NBA／季後賽哨聲爆增一成 聯盟捍衛標準：侵略性不等於粗魯

NBA季後賽進入白熱化階段，場上煙硝味也隨著執法尺度成為焦點，根據最新統計，今年季後賽場均犯規次數較例行賽激增約11％，創下史上罕見的漲幅，面對球員與教練排山倒海的質疑，NBA聯盟裁判發展與培訓高級副總裁麥卡琴（Monty McCutchen）今天在聯合選秀測試賽期間親火線回應，強調吹哨標準並未改變，而是季後賽的高強度競技自然產生的結果。

NBA／尼克好消息 阿努諾比有望東決前回歸

尼克隊季後賽第二輪只花4戰就「橫掃」76人隊，率先拿到東區決賽門票，好消息還有主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的腿傷復原中，將在東區決賽開戰前歸隊。

NBA／看緯來、拿大獎 前進美國深度之旅讓你贏

NBA季後賽激戰正酣，冠軍之路已進入關鍵倒數，緯來體育台作為NBA台灣地區「官方多媒體合作夥伴」，正全台徵召熱血球迷，「看緯來、拿大獎，帶你直飛美國看球」活動進入最後衝刺階段。

NBA／詹姆斯離開湖人與柯瑞聯手？裴頓：很有機會去勇士

湖人隊季後賽第二輪遭雷霆隊橫掃，41歲老將詹姆斯（LeBron James）下一步如何走，成為球迷關注焦點，傳奇球星「手套」裴頓（Gary Payton）認為，詹姆斯有可能去勇士。

NBA／愛德華認無法限制溫班亞瑪 坦言只能祈禱對方投不進

灰狼在系列賽第五戰中以97：126不敵馬刺，陷入2：3落後。愛德華坦言無法限制馬刺中鋒溫班亞瑪，他攻下27分17籃板，灰狼需調整戰術以避免淘汰。第六戰將於台灣時間週六早上9：30進行。

NBA／溫班亞瑪超齡演出助隊聽牌 卡瑟爾讚嘆：成熟度太驚人

馬刺隊今天在西區季後賽第二輪第5場比賽，在溫班亞瑪全場27分、17籃板、3阻攻領軍下，以29分差距大勝灰狼，系列賽取得3：2領先優勢，他也成為史上第3年輕在季後賽拿下25分、15籃板、5助攻的球員，隊友卡瑟爾（Stephon Castle）讚賞文班亞瑪有驚人的成熟度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。