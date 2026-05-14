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NBA／季後賽哨聲爆增一成 聯盟捍衛標準：侵略性不等於粗魯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

NBA季後賽進入白熱化階段，場上煙硝味也隨著執法尺度成為焦點，根據最新統計，今年季後賽場均犯規次數較例行賽激增約11％，創下史上罕見的漲幅，面對球員與教練排山倒海的質疑，NBA聯盟裁判發展與培訓高級副總裁麥卡琴（Monty McCutchen）今天在聯合選秀測試賽期間親火線回應，強調吹哨標準並未改變，而是季後賽的高強度競技自然產生的結果。

本賽季季後賽與例行賽的犯規落差，是聯盟80年歷史中第66次出現漲幅，但高達11%的增幅卻是過去60年來僅見的第6次。歷史上最劇烈的波動發生在1949至1955年間，當時增加比例介於13%至17%之間。

這種「尺度斷層」讓不少球隊適應不良，湖人里夫斯（Austin Reaves）曾在與雷霆的系列賽第二戰賽後，率隊友在場中央向裁判表達不滿；而馬刺文班亞瑪（Victor Wembanyama）在對陣灰狼時，也因肘擊對手遭驅逐出場，迫使馬刺主帥強森（Mitch Johnson）重砲批評對手過度肢體接觸，才導致子弟兵反應過激。

針對外界批評「季後賽尺度變調」，麥卡琴提出不同看法，他強調季後賽七戰四勝制的張力與強度，要求球員在狹小空間內展現極致的力量與熱情，這與82場例行賽的節奏截然不同，「如果例行賽也維持這種強度，對球員、教練甚至裁判來說，壓力都太大了。」

麥卡琴指出，裁判組在賽後都會反覆觀看影片並接受考核，「我們並未將哨子收進口袋，而是努力在季後賽的熱情與競技標準間取得平衡。我們的標準很明確，鼓勵展現侵略性，但絕對禁止『粗魯』。」

對於文班亞馬等球星遭驅逐，麥卡琴直言，聯盟目標是建立一個讓「侵略性」獲得獎勵的環境，而非引發衝突，「我們不希望看到驅逐出場，理想狀態是將比賽推向『粗魯』的邊緣，呈現出一種極具侵略性和激情的比賽氛圍，並由裁判進行公正的判罰。」

灰狼 馬刺 NBA NBA季後賽

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