NBA／看緯來、拿大獎 前進美國深度之旅讓你贏

NBA季後賽激戰正酣，冠軍之路已進入關鍵倒數，緯來體育台作為NBA台灣地區「官方多媒體合作夥伴」，正全台徵召熱血球迷，「看緯來、拿大獎，帶你直飛美國看球」活動進入最後衝刺階段。

「看緯來好禮天天送」活動正如火如荼進行中，緯來體育台已送出多組冠軍賽門票與球星簽名周邊，更有幸運球迷搶先贏得了「NBA Tour 夢幻之旅」冠軍賽體驗行程，即將親自飛往美國感受現場魅力。

錯過首波抽獎別氣餒，包含「冠軍賽G1、G2門票 機加酒大禮」以及「2026-27 指定主場開幕門票」在內的多項夢幻大獎，正靜候有緣人。只要鎖定緯來體育台 72 頻道，掃描螢幕上的 QR Code，下一個站上領獎台的可能就是你。

除了在家看球，緯來體育台今年更將戰場延伸至「大巨蛋秀泰影城」，隆重舉辦「冠軍賽 G2 觀賽派對」，並尋找最有熱情的現場戰友，這場派對將透過頂級視聽設備，讓你體驗全場齊聲吶喊的震撼。觀賽名額現正開放抽獎中，球迷只要完成 APP 註冊與報名，就有機會搶先佔領大巨蛋黃金席次，親臨這場冠軍賽的熱血盛宴。

NBA 季後賽進入分秒必爭的時刻，好禮放送絕不停歇！請持續鎖定 72 頻道，並確保手機通話暢通，等待主播現場 Call-out 的驚喜時刻。更多夢幻獎項與活動細節，請即刻上官網查詢。

活動詳情與抽獎規則： https://sport.videoland.com.tw/event/20260401/

第一手獲獎名單與活動快訊： 緯來體育台 FB 官方粉絲團