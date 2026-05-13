NBA／詹姆斯離開湖人與柯瑞聯手？裴頓：很有機會去勇士

湖人隊季後賽第二輪遭雷霆隊橫掃，41歲老將詹姆斯（LeBron James）下一步如何走，成為球迷關注焦點，傳奇球星「手套」裴頓（Gary Payton）認為，詹姆斯有可能去勇士隊。

詹姆斯合約已到期，裴頓在節目上談到詹姆斯的去向，「我真的覺得他會留在西區，他在那邊蓋了一棟超大房子，花那麼多錢，孩子們也很喜歡那裡，他妻子也是。我不認為他會去東區，因為對他們來說，東西岸來回有點負擔。他很有機會去金州（勇士），如果他離開，他會去金州。」

詹姆斯和柯瑞（Stephen Curry）是近代最受歡迎的球星，兩人在巴黎奧運夢幻聯動，滿足許多球迷的願望，不少人期待兩位老將能在NBA同隊。

據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）和阿米克（Sam Amick）報導，球隊與聯盟消息人士都認為，詹姆斯和湖人雙方都有意繼續合作。不過騎士與勇士可能招募他，把握當下爭冠機會，尤其是如果詹姆斯感覺，湖人打算在沒有他的情況下朝不同方向前進。」

詹姆斯昨天受訪時未對是否退休做出明確回應，報導指出，詹姆斯是真的不確定是否還想繼續打球，雖然重返湖人仍是選項之一，但他勢必會在自由市場吸引其他追求者，尤其是如果他願意大幅降薪，不再拿5260萬美元年薪。