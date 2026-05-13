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NBA／愛德華認無法限制溫班亞瑪 坦言只能祈禱對方投不進

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺隊溫班亞瑪（左）與灰狼隊愛德華（右）。 美聯社
馬刺隊溫班亞瑪（左）與灰狼隊愛德華（右）。 美聯社

灰狼今天在關鍵第五戰97：126不敵馬刺，系列賽陷入2：3落後，當家球星愛德華（Anthony Edwards）賽後談到落敗關鍵，直言馬刺中鋒「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻守兩端表現讓灰狼近乎毫無還手之力。

愛德華說：「他（溫班亞瑪）今天的表現，我們真的沒有太多應對方式，我們只能希望他投不進，但他今晚什麼球都投的進，」溫班亞瑪今天攻下27分17籃板和3次火鍋，且全場16投9中，命中率達56.3%。

愛德華今天攻下20分2籃板2助攻，目前灰狼已來到淘汰邊緣，他說：「我們必須回去重新調整，今天一直犯下相同的戰術錯誤，現在系列賽已經打到這個階段，真的不該犯這些失誤。」

馬刺灰狼系列賽第六戰將回到灰狼主場進行，於台灣時間週六早上9：30開打，今天贏球的馬刺取得3：2聽牌優勢，再拿一勝即可晉級西區冠軍賽，向衛冕軍雷霆發起挑戰。

NBA季後賽 馬刺 灰狼 溫班亞瑪 愛德華

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