NBA／溫班亞瑪超齡演出助隊聽牌 卡瑟爾讚嘆：成熟度太驚人
馬刺隊今天在西區季後賽第二輪第5場比賽，在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場27分、17籃板、3阻攻領軍下，以29分差距大勝灰狼，系列賽取得3：2領先優勢，他也成為史上第3年輕在季後賽拿下25分、15籃板、5助攻的球員，隊友卡瑟爾（Stephon Castle）讚賞溫班亞瑪有驚人的成熟度。
溫班亞瑪前一場比賽遭到驅逐出場，今天第五戰上半場就火力全開攻下21分，外帶11籃板，成為史上第二年輕在季後賽半場就有「20＋10」表現的球員，僅次於湖人隊詹姆斯（LeBron James），更是僅次於唐西奇（Luka Doncic）和魔術強森（Magic Johnson），成為史上第三年輕在季後賽拿下25分、15籃板、5助攻的球員。
下半場溫班亞瑪雖然得分稍減，但在防守端持續為馬刺注入能量，幫助馬刺一度將領先差距擴大到30分，最終也以29分差距取勝，系列賽取得3：2聽牌。
談到前一場比賽遭驅逐，本場比賽隨即用場上表現最佳回應，溫班亞瑪說：「今天我們在主場做了該做的事情，這個系列賽我們都深知將伴隨著一些高強度的身體對抗，所以不斷提醒自己必須保持強硬，這也是最終能取勝的原因。」
對於前一場在灰狼隊主場輸球回到聖安東尼奧後，前主帥波波維奇（Greg Popovich）親自到場接機，並為球隊精神喊話，溫班亞瑪直言對球隊幫助很大，「他親臨現場，或許是想讓他的發言更有份量，讓我們更加重視，就如同往常一般，只要他一開口，所有人都是專心傾聽。」
卡瑟爾談到溫班亞瑪的表現也說：「今天就是大家一整年看到那個熟悉的文班亞瑪，成熟度簡直驚人，當他帶著侵略性在打球，並能夠提供全方位的防守支援，我們很難被擊敗。他過去48小時一直保持很好的心態，我知道前一場比賽他很想要留在場上到最後一刻，但這沒有影響到他的情緒，今晚他就證明這點。」
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