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NBA／柯瑞妹夫宣布退休！勇士球團致敬：永遠是灣區冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、李(右)。 美聯社
柯瑞(左)、李(右)。 美聯社

勇士隊柯瑞（Stephen Curry）的妹夫李（Damion Lee）今天宣布退休，結束8年職業生涯，勇士球團和許多球員都在第一時間獻上祝福。

現年33歲的李在2016年選秀落選，2017-18賽季在老鷹隊迎來初登場，2018年休賽季與勇士簽雙向合約，正式與柯瑞聯手。

2021-22賽季李幫助勇士奪下總冠軍，後來轉戰太陽隊，2023-24賽季因傷報銷，2024-25賽季結束後就沒有NBA出賽紀錄。總計李職業生涯8年，出賽315場，平均得到7.8分，三分命中率37.4%。

李透過IG宣布退休消息，他寫道，「一段關於逆境與東山再起的故事，這些影片裡沒呈現的，是所有傷病、手術、一次又一次漫長復健、艱難的日子，以及我不斷說服自己，身體追逐夢想時值得承受的痛苦。你們能看到的是希望、信念與決心的展現，即使很多人不相信我，我也一直相信自己，知道只要有意志，就一定有路，有能力做這世界上任何事。」

李也感謝生涯遇到的所有教練、隊友、防護員、同事與家人。貼文曝光後，許多NBA球員在留言區獻上祝福。勇士球團也留言，「恭喜你擁有一段不可思議的職業生涯，祝你未來一切順利。」

勇士球團還在X發文提到，「永遠是灣區冠軍成員，曾在2018年至2022年效力勇士的李，今天宣布從職業賽場退休。祝福他人生下一篇章一切順利。」李回應，「對於勇士只有愛。」

NBA季後賽 勇士 Stephen Curry

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