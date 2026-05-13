快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪領軍下半場打爆灰狼 馬刺系列賽3：2聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪拿下27分、17籃板領軍下，馬刺以126：97大勝灰狼，系列賽先聽牌。 美聯社
溫班亞瑪拿下27分、17籃板領軍下，馬刺以126：97大勝灰狼，系列賽先聽牌。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

在系列賽遭到扳平後，馬刺隊今天回到主場續拚聽牌，上半場與灰狼隊拉鋸，下半場進攻火力全開，一度在第三節拉出30：12的攻勢擴大領先差距，最終在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下27分、17籃板領軍下，以126：97大勝灰狼，系列賽以3：2聽牌。

在衛冕軍雷霆隊率先搶下首張西區冠軍賽門票後，另一支奪冠熱門馬刺在系列賽第四戰遭灰狼扳平戰局後，今天回到主場重整旗鼓力拚聽牌，上半場球隊雙星溫班亞瑪、福克斯（De'Aaron Fox）就火力全開，分別攻下21分、11籃板與12分，幫助馬刺取得12分領先，溫班亞瑪更成為聯盟史上第二年輕在季後賽半場就拿下20分、10籃板的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）。

儘管上半場就有雙位數差距，不過決定勝負的關鍵仍發生在第三節，灰狼在開節靠著多森姆（Ayo Dosunmu）、愛德華（Anthony Edwards）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）聯手出擊，一度在第三節剩下8分鐘時追平比數，不過接下來8分鐘馬刺拉出一波30：12的攻勢拉開差距，帶著18分領先進入第四節。

末節馬刺在多點開花的攻勢下持續將領先差距擴大，反觀灰狼今天除了愛德華外，禁區大將藍道（Julius Randle）手感不佳，17次出手僅命中6球，這也讓馬刺將領先優勢一度擴到大30分，最終也以29分差距收下勝利，系列賽以3：2聽牌。

馬刺今天共計6人得分上雙，溫班亞瑪拿下27分、17籃板、3阻攻，年度第六人強森（Keldon Johnson）則有21分，福克斯18分，卡瑟爾17分；灰狼則以愛德華20分最佳，藍道、麥克丹尼爾斯皆拿下17分。

溫班亞瑪 馬刺 福克斯 NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／馬刺轟133分創球隊近43年新高 大勝灰狼38分扳平戰局

NBA／攻守制霸！溫班亞瑪39分飆歷史紀錄 第四節率馬刺力壓灰狼

NBA／斑馬G4被吹出場 愛德華飆36分率灰狼扳平系列賽

NBA／溫班亞瑪12阻攻大三元無用 愛德華復出攻破馬刺主場

相關新聞

NBA／溫班亞瑪領軍下半場打爆灰狼 馬刺系列賽3：2聽牌

在系列賽遭到扳平後，馬刺隊今天回到主場續拚聽牌，上半場與灰狼隊拉鋸，下半場進攻火力全開，一度在第三節拉出30：12的攻勢擴大領先差距，最終在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下27分、17籃板領軍下，以126：97大勝灰狼，系列賽以3：2聽牌。

NBA／疑似用藥過量 灰熊年度新秀第一隊前鋒克拉克驟逝得年29歲

今年無緣季後賽的灰熊今天傳出令人遺憾的噩耗，陣中效力長達7年的前鋒克拉克（Brandon Clarke）驚傳在洛杉磯家中過世，得年僅29歲，灰熊球團、聯盟辦公室及經紀公司隨後皆證實此消息，在生涯正值壯年之際突然謝幕，令不少球迷感到唏噓。

NBA／帶來超越籃球的勇氣 首位公開出櫃現役球員柯林斯癌逝享年47歲

NBA歷史上首位公開出櫃的現役球員、長期擔任聯盟親善大使的柯林斯（Jason Collins），在與病魔搏鬥數月後，於今天因腦癌在家中安詳辭世，享年47歲，這名曾為運動場內外帶來變革的先驅者，用他47年的人生歲月，詮釋了超越籃球場的勇氣。

NBA／湖人遭橫掃將重整 佩林卡、瑞迪克盼留詹姆斯、里夫斯

隨著湖人在季後賽次輪慘遭雷霆橫掃，紫金大軍的季後賽之旅就此止步，但球隊高層的腳步卻未曾停歇，湖人營運總裁佩林卡（Rob Pelinka）與總教練瑞迪克（JJ Redick）於今天的季末訪談中同步表態，休賽季的首要任務便是爭取詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的回歸，延續球隊競爭核心。

NBA／柯瑞妹夫宣布退休！勇士球團致敬：永遠是灣區冠軍

勇士隊柯瑞（Stephen Curry）的妹夫李（Damion Lee）今天宣布退休，結束8年職業生涯，勇士球團和許多球員都在第一時間獻上祝福。

NBA／總要有人坦！76人開除總管莫雷、前勇士王朝推手暫代

76人隊在季後賽第二輪遭到橫掃出局後，今天驚傳高層人事大地震，主掌球隊制服組長達6年的營運總裁莫雷（Daryl Morey）已確定離職，總教練諾斯（Nick Nurse）獲准留任，將邁入在費城第四個賽季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。