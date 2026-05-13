NBA／總要有人出來坦！76人開除總管莫雷、前勇士王朝推手暫代

76人隊在季後賽第二輪遭到橫掃出局後，今天驚傳高層人事大地震，主掌球隊制服組長達6年的營運總裁莫雷（Daryl Morey）已確定離職，總教練諾斯（Nick Nurse）獲准留任，將邁入在費城第四個賽季。

莫雷自接掌76人以來，雖然帶隊繳出270勝212敗、 5度殺入季後賽的成績，但始終無法突破「分區準決賽」魔咒，球隊上一次挺進東區決賽已要追溯至2001年。在莫雷任內，最受爭議的莫過於與哈登（James Harden）決裂，當時哈登不僅公開指責莫雷是「騙子」，更引發後續一連串的交易風波，重創球隊形象與穩定度。

儘管莫雷後續策動喬治（Paul George）重磅加盟，並與當家球星安比德（Joel Embiid）續下巨額合約，但與馬克西（Tyrese Maxey）的核心三巨頭卻受傷病困擾，近兩季僅共同出賽43場，勝率不及五成。此外，莫雷在季中交易走潛力後衛麥肯（Jared McCain），以及昂貴的薪資空間壓力，都被視為此次人事變動的導火線。

76人老闆哈里斯（Josh Harris）與布利澤（David Blitzer）於在與莫雷面談後達成這項協議，在莫雷去職後，76人邀請曾一手打造勇士隊四冠王朝的幕後功臣、現任HBSE體育總裁邁爾斯（Bob Myers）代理體育部門運作，並主導新任總管的搜尋工作。

相較於管理層的變動，總教練諾斯則暫時保住帥印，諾斯本季帶領76人在首輪完成隊史首見的1：3大逆轉淘汰塞爾蒂克，雖在次輪遭尼克橫掃，但執教能力仍獲得高層肯定。