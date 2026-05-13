NBA／疑似用藥過量 灰熊年度新秀第一隊前鋒克拉克驟逝得年29歲

今年無緣季後賽的灰熊今天傳出令人遺憾的噩耗，陣中效力長達7年的前鋒克拉克（Brandon Clarke）驚傳在洛杉磯家中過世，得年僅29歲，灰熊球團、聯盟辦公室及經紀公司隨後皆證實此消息，在生涯正值壯年之際突然謝幕，令不少球迷感到唏噓。

根據美國媒體報導，洛杉磯警方於周一在聖費南多谷的一處民宅發現克拉克，初步調查顯示現場並無外力介入跡象，疑似與藥物過量有關。儘管詳細死因仍待進一步釐清，但克拉克在今年4月曾因超速及持有管制藥物遭到逮捕，當時引發外界對其場外生活狀態的疑慮，如今傳出悲劇。

克拉克於2019年首輪第21順位被雷霆選中，隨後交易至灰熊，他在新人球季便與榜眼莫蘭特（Ja Morant）攜手入選年度新秀第一隊，更在年度最佳新秀票選中獲得第四名。儘管生涯後期受到阿基里斯腱撕裂等重大傷病困擾，導致過去三個賽季僅出賽72場，但他在灰熊球迷心中始終是那名充滿韌性與激情的「曼菲斯精神」代表。

灰熊球團在官方聲明中表示，「我們對克拉克的悲劇深感心碎，他是一位傑出的隊友，更是一位品行優異的人，他對社區的影響力將永遠不會被遺忘。」NBA主席席佛（Adam Silver）也致哀，稱讚克拉克是灰熊隊史效力最久的成員之一，以極大的熱情和勇氣面對比賽。

克拉克的母校岡薩加大學總教練菲烏（Mark Few）回憶起這位得意門生時感性表示，「他在場上是位強悍的競爭者，在場下則是個溫柔、溫暖的靈魂，他的笑容永遠刻在我們心中。」