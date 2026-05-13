NBA／湖人遭橫掃季後將重整 佩林卡、瑞迪克盼留詹姆斯、里夫斯

隨著湖人在季後賽次輪慘遭雷霆橫掃，紫金大軍的季後賽之旅就此止步，但球隊高層的腳步卻未曾停歇，湖人營運總裁佩林卡（Rob Pelinka）與總教練瑞迪克（JJ Redick）於今天的季末訪談中同步表態，休賽季的首要任務便是爭取詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的回歸，延續球隊競爭核心。

41歲的詹姆斯剛結束生涯第23個賽季與在湖人的第8個賽季，儘管場上主宰力不如以往，但他仍以全明星姿態繳出驚人數據，在昨天止步次輪後，詹姆斯透露將與家人商討是否繼續第24個職業賽季。對此，佩林卡展現極大尊重，「我們從未見過如此尊重籃球賽事的球員，他為這座城市與隊友貢獻良多，我們現在最想做的，就是回敬他應有的尊重。」

詹姆斯在季後將成為完全自由球員，佩林卡也強調，出於對詹姆斯的尊重，將會保持耐心讓他有充分的時間思考未來，「首要任務是讓他有足夠時間來決定下一步怎麼走，他是否想在NBA再打一年？我認為這將透過與家人的相處時間，和與他最親密圈子的成員討論後決定，我們只想尊重他的決定。」

除了詹姆斯的去留備受矚目，另一名自由球員里夫斯的動向同樣是焦點，這位從落選秀一路打拚成主力得分手的後衛，本季場均繳出23.3分、4.7籃板與5.5助攻的全能數據。佩林卡語帶肯定的表示，里夫斯已明確表達想續留洛杉磯，球隊也渴望讓他的「紫金奧德賽」繼續寫下去。

此外，佩林卡提到陣中擁有唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯與里夫斯是「三名四分衛」的奢侈，這對主帥瑞迪克而言雖是調度挑戰，卻也是爭冠的關鍵利基。瑞迪克特別點名稱讚東契奇本季在體能與領導力上的蛻變，並強調湖人將持續圍繞這幾位核心建隊，同時在自由市場尋求補強防守與板凳深度，改善本季排名後段的防守效率。

展望未來，在道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）入主後，湖人展現更強大的企圖心。佩林卡宣布，球隊將在休賽季大規模翻修訓練中心，引入尖端生物力學實驗室與康復設備，並擴編制管理層，延攬兩名助理總經理分別負責球員評價與數據分析。