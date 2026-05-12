NBA／湖人遭橫掃後震撼變數！里夫斯談未來去留：我不會想太多

湖人在西區第二輪慘遭雷霆4戰橫掃後，後場主力里夫斯（Austin Reaves）的未來動向也成為外界高度關注焦點。不過在球季結束後受訪，里夫斯展現一貫低調態度，強調自己並不會過度去思考未來，更不會提前煩惱是否繼續留在湖人。

「老實說，我已經待在這裡5年了，你們應該也很了解我。」里夫斯表示，「我其實不會想太多事情。我就是一天一天過生活，能夠有機會為這支球隊效力，我已經非常幸運了。我打著小時候最愛的籃球，也賺到不錯的薪水，但我真的不會一直去想未來會怎麼樣，我就是專注在過好每一天。」

現年27歲的里夫斯，本季打出生涯最佳表現，場均可攻下23.3分、4.7籃板，投籃命中率達49%，多項數據都創下生涯新高，成為湖人在「唐西奇（Luka Doncic）時代」的重要核心之一。

不過傷勢仍影響了他的完整度。里夫斯本季因小腿傷勢，自聖誕節一路缺陣到2月初，例行賽尾聲又遭遇腹斜肌問題，直到季後賽首輪對火箭第5戰才正式回歸。最終整季僅出賽51場，寫下自2021年以落選新秀身份進入NBA以來的最低出賽數。

儘管如此，里夫斯在湖人陣中的地位仍持續攀升。外界普遍預期，他將不會執行2026-27年賽季價值1480萬美元的球員選項，而是選擇投入自由市場，爭取更大合約。

根據目前情勢來看，湖人方面也將全力留人，希望繼續把里夫斯視為未來核心班底之一。隨著休賽季正式展開，里夫斯與湖人之間的續約與去留問題，也勢必成為今年自由市場最受矚目的焦點話題之一。