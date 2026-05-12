NBA／神準八村壘落後3分放板凳？美媒解釋湖人主帥考量

湖人隊今天在比賽尾聲落後3分，結果主帥瑞迪克（JJ Redick）將手感最火熱的八村壘放板凳，令許多球迷感到疑惑，賽後《ESPN》資深記者薛爾本（Ramona Shelburne）做出解釋。

湖人終場以110：115輸給雷霆隊，系列賽慘遭橫掃。八村壘下半場外線5中4轟進21分，關鍵時刻瑞迪克卻換整場沒上的長人克萊柏（Maxi Kleber），而不是八村壘。

瑞迪克在記者會沒談到此事，薛爾本發文解惑，「我聽到的解釋是，克萊柏上場是要擔任掩護者，肯納德（Luke Kennard）則是誘餌，也是第3選擇，真正要出手的人會是里夫斯（Austin Reaves）或詹姆斯（LeBron James），史馬特（Marcus Smart）負責發球。克萊伯是很好的掩護者，也擅長執行戰術，因此才會取代八村壘，他們都不是接球選項。」

八村壘受訪時談到今年夏天將成為自由球員的事，「我完全沒去想的合約問題，也沒和經紀人或相關人士談過這件事，對其他自由球員的動向也是一樣，我知道球迷很關心這些，但對我來說，腦中只有比賽，以及如何在季後賽繼續贏下去。」