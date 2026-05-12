NBA／騎士活塞各自守下主場 米契爾：我們必須攻下底特律

克里夫蘭騎士今天在米契爾（Donovan Mitchell）狂轟43分的強勢表現下，最終以112比103擊敗底特律活塞，雙方在系列賽以2比2戰成平手。

綜合法新社與美聯社報導，騎士後衛米契爾以全場43分、5籃板、2助攻的表現，帶領全隊擊垮對手。老將哈登（James Harden）貢獻24分與11助攻；莫布里（Evan Mobley）拿下17分、5次阻攻與3次抄截。

米契爾已連續3場拿下至少30分，特別是下半場的39分追平NBA季後賽半場得分紀錄。這項紀錄係由金州勇士佛洛伊德（Eric Floyd）於1987年對洛杉磯湖人所創，米契爾本有機會打破，但最後罰球沒有得手。

米契爾表示中場休息時曾向隊友道歉，因為上半場表現實在差強人意。米契爾說：「我想在進攻端帶頭定調，但上半場我沒做到。中場休息時，我走進去告訴隊友說，『這是我的問題』。」

底特律比賽初期看似蓄勢待發，準備在這個系列賽拿下3比1的領先優勢。上半場結束時，活塞以56比52領先。

但7度入選全明星的米契爾開始接管比賽，他在第三節大放異彩，單節攻下21分，騎士在令人瞠目的25比0攻勢中翻轉大局，從落後反超為75比58領先，最終邁向勝利。

米契爾第四節繼續攻城掠地，再添18分，活塞在這波強攻下疲於奔命，主將康寧漢（Cade Cunningham）在第3、4節合計僅得7分。

本年度最有價值球員候選人之一的康寧漢，今天攻下19分；活塞全隊得分最多的是勒弗特（Caris LeVert），他以替補身分上場，拿下24分。

騎士與活塞此系列賽都是主場全勝，米契爾說：「他們守住主場，我們也守住主場，所以現在我們必須去那裡拿下1勝。」

目前季後賽6戰全勝的騎士，系列賽第5戰將在13日晚間回到底特律舉行。