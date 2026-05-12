快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／騎士活塞各自守下主場 米契爾：我們必須攻下底特律

中央社／ 綜合外電報導
米契爾狂轟43分。 美聯社
米契爾狂轟43分。 美聯社

克里夫蘭騎士今天在米契爾（Donovan Mitchell）狂轟43分的強勢表現下，最終以112比103擊敗底特律活塞，雙方在系列賽以2比2戰成平手。

綜合法新社與美聯社報導，騎士後衛米契爾以全場43分、5籃板、2助攻的表現，帶領全隊擊垮對手。老將哈登（James Harden）貢獻24分與11助攻；莫布里（Evan Mobley）拿下17分、5次阻攻與3次抄截。

米契爾已連續3場拿下至少30分，特別是下半場的39分追平NBA季後賽半場得分紀錄。這項紀錄係由金州勇士佛洛伊德（Eric Floyd）於1987年對洛杉磯湖人所創，米契爾本有機會打破，但最後罰球沒有得手。

米契爾表示中場休息時曾向隊友道歉，因為上半場表現實在差強人意。米契爾說：「我想在進攻端帶頭定調，但上半場我沒做到。中場休息時，我走進去告訴隊友說，『這是我的問題』。」

底特律比賽初期看似蓄勢待發，準備在這個系列賽拿下3比1的領先優勢。上半場結束時，活塞以56比52領先。

但7度入選全明星的米契爾開始接管比賽，他在第三節大放異彩，單節攻下21分，騎士在令人瞠目的25比0攻勢中翻轉大局，從落後反超為75比58領先，最終邁向勝利。

米契爾第四節繼續攻城掠地，再添18分，活塞在這波強攻下疲於奔命，主將康寧漢（Cade Cunningham）在第3、4節合計僅得7分。

本年度最有價值球員候選人之一的康寧漢，今天攻下19分；活塞全隊得分最多的是勒弗特（Caris LeVert），他以替補身分上場，拿下24分。

騎士與活塞此系列賽都是主場全勝，米契爾說：「他們守住主場，我們也守住主場，所以現在我們必須去那裡拿下1勝。」

目前季後賽6戰全勝的騎士，系列賽第5戰將在13日晚間回到底特律舉行。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／詹姆斯領軍反撲功虧一簣湖人遭橫掃 雷霆8連勝晉級西區決賽

西區季後賽第二輪以3：0領先的雷霆，今天繼續在湖人主場力拚晉級與連兩個系列賽橫掃，在首節打完還一度落後的情況下，第二節卻打出一波17：0攻勢逆轉戰局，儘管比賽最後40秒湖人史馬特（Marcus Smart）「三分打」幫助球隊取得領先，但雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）籃下重扣更是一錘定音，最終雷霆就以115：110橫掃湖人，以8連勝晉級西區冠軍賽。

NBA／詹姆斯生涯曾3度遭橫掃出局 3個對手最終皆奪冠

湖人遇上攻守強勢的衛冕冠軍雷霆，系列賽陷入0比3的絕境。對於41歲的詹姆斯（LeBron James）而言，這不僅是生涯又一次艱困時刻，更可能再次面臨被橫掃出局的命運。

NBA／下半場打神了！米契爾狂飆43分率騎士打下活塞追平系列賽

上半場只有4分進帳的騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell），下半場判若兩人，第三節先轟下平隊史單節最高的21分，助隊打出22：0的逆轉攻勢，第四節再有18分進帳，單場43分有39分集中在下半場，追平聯盟紀錄的表現率隊以112：103擊退頭號種子活塞隊，系列賽扳平成2比2。

NBA／溫班亞瑪霸王肘「0禁賽0罰款」 勇士格林：太誇張了

馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨天對灰狼隊里德（Naz Reid）使出「霸王肘」，遭判二級惡意犯規，驅逐出場。聯盟今天宣布，不會禁賽溫班亞瑪，也沒有罰款，勇士隊格林（Draymond Green）對此感到不滿。

NBA／湖人遭橫掃後震撼變數！里夫斯談未來去留：我不會想太多

湖人在西區第二輪慘遭雷霆4戰橫掃後，後場主力里夫斯（Austin Reaves）的未來動向也成為外界高度關注焦點。不過在球季結束後受訪，里夫斯展現一貫低調態度，強調自己並不會過度去思考未來，更不會提前煩惱是否繼續留在湖人。

NBA／神準八村壘落後3分放板凳？美媒解釋湖人主帥考量

湖人隊今天在比賽尾聲落後3分，結果總教練瑞迪克（JJ Redick）將手感最火熱的八村壘放板凳，令許多球迷感到疑惑，賽後《ESPN》資深記者薛爾本（Ramona Shelburne）做出解釋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。