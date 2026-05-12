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NBA／助湖人重拾競爭力 詹姆斯：已傾盡所有、未來是未知數

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人隊主將詹姆斯。 法新社
湖人隊主將詹姆斯。 法新社

隨著終場哨聲響起，湖人隊今天遭雷霆隊橫掃出局後，正式告別本賽季，然而對於41歲、征戰23個賽季的詹姆斯（LeBron James）而言，賽後他並未給出關於未來的明確承諾，僅強調將花時間與家人商討，並為自己在本季多重角色轉換中產生的影響力感到自豪。

回顧這個起伏跌宕的賽季，詹姆斯將「韌性」定調為球隊的核心精神，儘管季中面臨大規模傷病潮，包括他本人缺席開季前14場，以及唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）相繼倒下，這支球隊依然在季後賽次輪展現出強大鬥志。

「這個賽季我們像經歷了無數個小賽季。」詹姆斯表示，雖然陣容不斷更迭，但隊友們總能挺身而出，尤其是在對陣火箭的系列賽中，展現了頑強的生命力。對於詹姆斯來說，這份鬥志正是他在2020年奪冠後，致力於為湖人重塑的爭冠文化，他感性的說：「我的初衷就是讓這支傳統豪強重回巔峰，重拾競爭力，而我們確實做到了。」

在職業生涯第23個賽季，詹姆斯面臨了前所未有的挑戰，就是在部分時段接受球隊「第三選擇」的角色，這對於長期擔任進攻核心的他而言，是生命中從未有過的體驗，「在生涯這個階段，能勝任不同角色，並在需要時切換回核心狀態帶領隊友，這對我來說真的很酷。」

詹姆斯強調，自己已經在場上傾盡所有，儘管遺憾止步，但他並不認為今年是失敗的。他特別點名讚揚過去五年飛速成長的里夫斯，認為對方的心理素質與對籃球的熱愛，已證明其屬於這個聯盟。

面對媒體最關心的退役與去向問題，詹姆斯的回答顯得從容且謹慎，他駁斥了關於退役的種種傳言，強調一切都需要時間消化，「我不知道未來會如何，現在我們還處於剛失利的痛楚中。」詹姆斯計畫在接下來的幾周內，將時間交給家人，並在重新調整後評估什麼對未來才是最好的選擇。他強調自己的生涯已經沒有需要再證明什麼，至於那個最終的決定，他則說：「時機到了大家自然會知道。」

唐西奇 湖人 詹姆斯 NBA季後賽

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