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NBA／季後賽第二輪烙賽下季還留隊？艾頓：湖人把我當成家人

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(左)。 路透
艾頓(左)。 路透

本場賽事

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湖人隊去年休賽季用2年1620萬美元合約簽下艾頓Deandre Ayton），但他的打球態度一直受到外界質疑。湖人今天季後賽第二輪G4以110：115輸給雷霆隊，賽季正式告終，艾頓也談到自己接下來的去向。

艾頓全場只打21分鐘，得到6分3籃板；反觀湖人替補長人海斯（Jaxson Hayes）上場27分鐘，就拿下18分5籃板。

艾頓的合約第二年為球員選項，賽後被問到是否會執行，艾頓表示，「我不知道，我相信我的經紀團隊，就是這樣。我真的沒想太多，這也不是我能掌控的事，我很喜歡這裡、這裡的球迷、身邊所有人，還有教練團都對我很好，他們把我當成家人一樣對待。」

首輪艾頓對火箭隊出賽6場，平均得到11.8分10.8籃板，投籃命中率60.4%，且防守端壓制火箭核心森根（Alperen Sengun）。沒想到第二輪季後賽出賽4場，場均僅7.3分7.8籃板，投籃命中率45.2%，在場上存在感極低。

NBA季後賽 湖人 Deandre Ayton 艾頓 雷霆

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