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NBA／季後賽一場未打看球隊淘汰 唐西奇直言沮喪、駁斥不實謠言
湖人隊季後賽之旅今天遭到雷霆隊橫掃後落幕，身為球隊核心的唐西奇（Luka Doncic）在因傷一場未打的情況下，只能在場邊見證球隊黯然出局，賽後他打破沉默，除了重申對外界不實傷情報導的憤怒，也感性告白在洛杉磯找到家的感覺，直言與詹姆斯（LeBron James）合作是「無與倫比」的經歷。
自三月受傷以來，唐西奇的歸期始終是媒體焦點，今天賽後面對鏡頭顯得相當嚴肅，特別針對此前媒體報導其傷勢好轉、有望提前復出的說法予以強力駁斥，「這真的非常令人沮喪，沒有人看過我的MRI報告，他們什麼都不知道。如果我能上場，我百分之百會出現在球場上，更衣室裡的每個人都清楚這一點。」
唐西奇也透露，目前雖已展開跑步與投籃訓練，但仍未獲得進行「對抗性訓練」的醫學許可，現階段首要任務依舊是身體機能的康復。
回顧本賽季，唐西奇認為球隊在例行賽末段打出的16勝2負衝刺，已證明這支隊伍具備爭冠實力，可惜受傷時機點太過倒霉。談到與球隊老大哥詹姆斯及里夫斯（Austin Reaves）的合作，唐西奇語氣轉為溫暖，「與里夫斯和詹姆斯一起打球是無與倫比的經歷，我喜歡為湖人效力，這是世界上最好的組織之一。作為一名湖人球員，對我而言意義重大。」
隨著賽季提前結束，唐西奇表示現階段腦海中唯一想的事就是「回家陪伴女兒」，而在家庭生活之餘，他也計畫在休賽期針對體能進行全方位提升，以期彌補本季因傷留下的遺憾。
儘管面對關於休賽季隊友去留的敏感問題，唐西奇僅以「走著瞧」低調回應，但從他對球隊化學反應的肯定與對未來願景的期待，不難看出這名正值巔峰的球星，已準備好在下個賽季以最佳狀態重返紫金大軍陣營，再度衝擊總冠軍。
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