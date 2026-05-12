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NBA／里夫斯讚雷霆強過頭 亞歷山大：連勝已是過去式目標未完成

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆隊主將亞歷山大率隊打敗湖人晉級西區決賽。 路透
雷霆隊主將亞歷山大率隊打敗湖人晉級西區決賽。 路透

衛冕軍雷霆隊今天對湖人隊系列賽第4場比賽，雖於最後40秒一度落後，但關鍵時刻靠著霍姆葛倫（Chet Holmgren）籃下重扣以及團隊穩定罰球，以5分差距完成連續兩系列賽橫掃紀錄，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）直言，雷霆真的太強了。

雷霆今天贏球搶下西區冠軍賽門票後，季後賽至今8戰全勝、平均勝分16.6分，為恐怖統治力下了最佳註解，里夫斯賽後坦言，這支球隊的強大程度令人生畏，「他們真的強到太誇張了，不過這個賽季一路以來真的很有趣、快樂，但也很艱難。」

雷霆也成為自2017年後首支季後賽開局8連勝的衛冕軍，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在帶領球隊橫掃對手後，臉上卻不見絲毫自滿。他在賽後記者會上冷靜表示，「我們只是做好了份內的工作，如此而已。我們上場執行戰術、打出高水準的表現，擊敗了強大的對手，但這並不代表什麼。」

亞歷山大更展現出領袖的全局觀，強調季後賽沒有任何理所當然，「沒有任何事是保證的。在季後賽，每場比賽都是全新的挑戰，尤其是更換對手時。過去的連勝已經是過去式，我們的目標尚未達成。」

這輪系列賽，亞歷山大面臨職業生涯最嚴峻的防守針對，湖人採取極端的包夾策略，試圖凍結這位進攻核心。面對得分數據的下滑，亞歷山大展現出與過往不同的耐心，「對手在前三場比賽的目標很明確，就是逼我傳球，讓我的隊友來擊潰他們，而我的隊友們精準地完成了任務。」

雷霆教頭戴格諾（Mark Daigneault）也對愛將的轉變讚不絕口，他指出，外界往往只看盒裝數據中的得分，卻忽略了亞歷山大對比賽的「全局影響力」，戴格諾說：「如果你看他只拿20分就下結論，那就錯了。他在場上引發的『連鎖反應』是巨大的。他沒有選擇強攻，而是像隱身在草叢中，等待隊友拉開空間，並在最後關頭現身收割比賽。」

雖然寫下橫掃紀錄，戴格諾依然不忘提醒球員保持警覺，他坦言，第四戰球隊曾出現不少失誤，這反而是球隊學習的好機會，「季後賽的風向隨時會變，風有時會正對著你的臉吹，關鍵在於你如何在逆風中重新找回核心。」

湖人 霍姆葛倫 雷霆 NBA季後賽

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