NBA／是否繼續征戰第24個賽季 詹姆斯：需要時間考慮自己未來

洛杉磯湖人今天在NBA季後賽西區第二輪遭衛冕冠軍雷霆橫掃出局後，湖人球星詹姆斯（LeBron James）表示，他將需要時間考慮自己的未來，究竟要不要繼續征戰第24個球季，思考重點在於他是否依舊願意投入苦練，追求最高水準的表現。

現年41歲的詹姆斯今天一如往常強勢，交出24分12籃板成績，但仍未能阻止湖人以110比115敗給雷霆，7戰4勝系列賽被雷霆4比0剃光頭。

法新社報導，這名4枚NBA冠軍戒指得主、22次入選明星賽的超級巨星，目前與湖人的合約已到期，休賽季將以自由球員身份進入市場，未來動向充滿不確定。

部分報導指出，詹姆斯有意與湖人續約，迎接個人在NBA的第24個球季。也有其他消息指出，他可能考慮轉隊或最終選擇退休。

比賽結束後，詹姆斯並未多透露未來的規劃。「我不知道我的未來會如何。」

「很明顯，至少現在、今晚來說，我有很多時間。我會回家跟家人一起重新思考、和他們討論，也會花些時間陪伴家人，等到時機來臨，大家自然會知道我做了什麼決定。」

他指出，自己會不會繼續征戰，關鍵在於他是否依然願意投身於追求頂尖表現的日常苦練。

詹姆斯表示：「對我來說，這關乎過程—如果我還能夠全心全意熱愛那種比賽前5個半小時就進場開始準備的感覺。」

無論最終決定為何，詹姆斯認為，憑藉自己職業生涯所創下的無數里程碑與紀錄，他已無需再證明什麼。「我在這個聯盟沒有什麼需要再證明的。」

「我該做的都做過了、該見過的也都見過了。現在就是努力競爭、爭取總冠軍，這才是我的動力來源。」