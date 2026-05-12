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NBA／史上第11隊！雷霆季後賽8連勝 3勁旅一路奪冠封神

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷霆連續兩個系列賽橫掃對手。 歐新社
雷霆連續兩個系列賽橫掃對手。 歐新社

3勝聽牌的雷霆今天在洛城遭遇地主湖人頑強抵抗，系列賽首度前三節打完還面臨落後局面，不過第四節靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、米契爾（Ajay Mitchell）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）合力拿下27分，最終還是壓過對手，以5分之差勝出，4戰橫掃湖人，順利挺進西區冠軍賽。

連同首輪對太陽在內，雷霆今年在季後賽已經取得8戰全勝，成為NBA史上第11支季後賽以8勝0敗開局的球隊。

在前面10支球隊中尤以2017年的「宇宙勇」最為驚人，他們一路打到總冠軍賽取得15戰全勝，之後詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）聯手發飆扳回一城，讓勇士無緣寫下16戰全勝封王的空前成就。

2001年尋求衛冕的湖人在天下無敵「歐布連線」威震之下，前面3輪系列賽11戰全勝，但總冠軍賽首戰敗給「戰神」艾佛森領軍的76人，吞下整個季後賽唯一一場敗仗。1982年的湖人也在魔術強森（Magic Johnson）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的率領下前面9戰全勝，最終也順利封王。

另外像1989年湖人也是11勝0敗開局，但卻承擔了嚴重傷病問題，導致他們在總冠軍賽遭到「壞孩子軍團」活塞橫掃，無緣3連霸。至於2012年馬刺、2016年和2017年騎士都是10勝0敗，可惜都未能順利登頂。

季後賽以8勝0敗開局的還有2005年熱火、2009年騎士和2010年魔術，但他們都在東區冠軍賽首戰落敗，3隊也都未能打進總冠軍賽。

一路高歌前進的雷霆持續朝衛冕大業邁進，他們在西區冠軍賽的對手將是馬刺與灰狼的勝隊，目前雙方戰成2比2平手；至於東區方面，尼克同樣4戰橫掃76人出線，活塞與騎士也是2比2平手狀態，陷入膠著。

NBA季後賽史上以8勝0敗開局的球隊：

2017年勇士隊（15勝0負）

2001年湖人隊（11勝0負）

1989年湖人隊（11勝0負）

2017年騎士隊（10勝0負）

2016年騎士隊（10勝0負）

2012年馬刺隊（10勝0負）

1982年湖人隊（9勝0負）

2010年魔術隊（8勝0負）

2009年騎士隊（8勝0負）

2005年熱火隊（8勝0負）

2026年雷霆隊（8勝0負）

NBA季後賽

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