NBA／罰球失手錯過破紀錄機會 米契爾：每個人都和我說了

騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）今天下半場大殺四方，全場43分有39分集中在後兩節，助隊以112：103扳倒東區龍頭活塞隊，將系列賽扳平成2比2，不過他讀秒階段2罰僅1中，錯過締造聯盟新猷機會，讓他被虧慘。

下半場豪取39分追平聯盟紀錄的米契爾，原本有機會成為新紀錄締造者，但27.6秒2罰僅1中，沒能超越1987年勇士隊後衛弗洛伊德（Eric Floyd）碰湖人隊寫下的成績。

「每個人都告訴我，我罰丟了打破紀錄的罰球。」全場15投13中的米契爾大笑說，賽後已經得知這消息，不過團隊第一，「我會說，我們把系列賽扳平成2比2去底特律，這就是我們回到主場的目的，也是最重要的事情。」

米契爾上半場手感冰冷，前6投都失手，直到第二節2分48秒才投進全場第一球。下半場打出截然不同表現，米契爾認為，上半場並沒積極切入，幾次空檔機會也沒把握，「就是要打得更積極，但我不會慌，我們半場只落後4分。」

第三節米契爾先獨拿8分，率隊打出一波22：0的瘋狂攻勢，讓騎士從半場52：56落後到一路領先到最後。米契爾單節21分也追平詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）共同保持的騎士隊史季後賽單節得分紀錄。