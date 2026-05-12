NBA／詹姆斯領軍反撲功虧一簣湖人遭橫掃 雷霆8連勝晉級西區決賽

西區季後賽第二輪以3：0領先的雷霆，今天繼續在湖人主場力拚晉級與連兩個系列賽橫掃，在首節打完還一度落後的情況下，第二節卻打出一波17：0攻勢逆轉戰局，儘管比賽最後40秒湖人史馬特（Marcus Smart）「三分打」幫助球隊取得領先，但雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）籃下重扣更是一錘定音，最終雷霆就以115：110橫掃湖人，以8連勝晉級西區冠軍賽。

挑戰2連霸的雷霆，今年季後賽首輪在橫掃太陽後，第二輪面對「紫金大軍」湖人依舊展現壓倒性實力，在系列賽前3場比賽合計贏了湖人69分，打得對手毫無招架之力，並取得3：0聽牌優勢。

而今天湖人繼續在主場背水一戰，並在首節就展現多點開花的攻勢取得5分領先，不過第二節雷霆在防守端加壓，在前5分多鐘讓湖人6次出手全都落空，趁機拉出一波17：0的反擊逆轉戰局，反觀湖人卻在該節剩下6分多鐘時才靠著詹姆斯（LeBron James）罰球命中終結得分荒，上半場打完雷霆也以49：45領先。

兩隊易籃再戰，雷霆一度將領先優勢擴大到12分，不過湖人詹姆斯、里夫斯（Austin Reaves）、海斯（Jaxson Hayes）卻在該節中段挺身而出，幫助湖人在該節剩下2分多鐘時反取得1分領先，甚至海斯還在湖人該節最後兩波進攻連續靠著灌籃和補籃進球，幫助湖人三節打完取得84：80領先。

第四節雷霆再度展開反撲，不僅板凳出發的麥肯（Jared McCain）在前6分鐘就拿下8分，米契爾（Ajay Mitchell）更是面對湖人大鎖史馬特單打取分，幫助雷霆要回領先優勢。

關鍵時刻兩隊展開進攻大戰，連續數波出手都命中，雷霆霍姆葛倫趁著湖人在防守端對亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進行包夾，連續兩波進攻在籃下取分，但八村壘也回敬一次「四分打」，雙方在比賽最後1分40秒回到兩分差距。

倒數40秒，史馬特單打霍姆葛倫進球還造成犯規，而他也穩穩將球罰中，靠著「三分打」幫助湖人在倒數40秒取得1分先，但霍姆葛倫隨即將功贖罪籃下爆扣得手，湖人在下一波進攻詹姆斯失手後只能透過犯規凍結時間，但亞歷山大、米契爾連續4罰命中，最終雷霆就以5分差距勝出，連續兩個系列賽以4：0橫掃對手，晉級到西區冠軍賽。

雷霆今天以亞歷山大攻下25分、8助攻最佳，米契爾28分，霍姆葛倫16分。至於湖人則以里夫斯27分最佳，詹姆斯24分、12籃板，八村壘25分。