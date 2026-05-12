NBA／傳勇士評估巴特勒交易市場 美媒：現在是低點

勇士隊日前和總教練柯爾（Steve Kerr）續約兩年，如今美媒報導指出，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）可能成為勇士交易的籌碼。

根據資深記者阿米克（Sam Amico）報導，勇士可能會在今年休賽季評估巴特勒的交易市場，同時檢視球隊陣容未來方向。

巴特勒今年1月遭遇右膝前十字韌帶撕裂，預計缺席9到12個月，他和勇士的合約下賽季結束後到期，年薪是5680萬美元。

如果巴特勒被擺上交易桌，其他球隊可能會評估他的合約與復健時程表，若想換回有意義的回報，勇士可能還得附上額外資產。無論如何選都有風險，現在交易巴特勒，可能等於在低點出售；留下他，取決於生涯這個階段能否強勢回歸。