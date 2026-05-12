NBA／詹姆斯生涯曾3度遭橫掃出局 3個對手最終皆奪冠

湖人遇上攻守強勢的衛冕冠軍雷霆，系列賽陷入0比3的絕境。對於41歲的詹姆斯（LeBron James）而言，這不僅是生涯又一次艱困時刻，更可能再次面臨被橫掃出局的命運。

根據統計，詹姆斯23年NBA生涯中，前4次遭遇系列賽0比3落後時，最終只有1次成功避免遭到橫掃。唯一的例外發生在2017年總冠軍賽，當時效力騎士的詹姆斯面對「宇宙勇」，在0比3落後後成功搶下第4戰，但仍於第5戰落敗。其餘3次則全數遭到4比0橫掃。

2007年，年輕的詹姆斯首次闖進總冠軍賽，卻不敵「GDP三巨頭」馬刺；2018年，騎士再次在總冠軍賽遭遇「宇宙勇」，直接以4連敗收場；2023年，詹姆斯所帶領的湖人則在西區冠軍賽被「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮的金塊橫掃出局。

巧合的是，過去3支在季後賽橫掃詹姆斯的球隊，最終都成功奪下當季總冠軍。如今這項「定律」隨著湖人陷入絕境也讓外界開始熱議，雷霆是否也將成為下一支踩著詹姆斯順勢完成連霸大業的冠軍球隊。

值得一提的是，詹姆斯在季後賽生涯身處淘汰邊緣的生死戰中，其場均數據為33.1分10.3籃板7.5助攻，得分居所有球員之冠。

自從2020年在「泡泡園區」奪冠之後，湖人面臨西區強權的高壓競爭力，始終難以衝出重重包圍，對急欲證明自己歷史定位的詹姆斯來說，這可能也將是他連續6年無法重返總冠軍賽舞台。

如今0比3的殘酷現實已擺在眼前，歷史也對湖人極度不利。NBA歷史上從未有球隊能在0比3落後情況下完成逆轉晉級，而詹姆斯與湖人接下來唯一能做的，就是設法避免再一次被橫掃淘汰。