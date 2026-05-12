NBA／溫班亞瑪霸王肘「0禁賽0罰款」 勇士格林：太誇張了

馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨天對灰狼隊里德（Naz Reid）使出「霸王肘」，遭判二級惡意犯規，驅逐出場。聯盟今天宣布，不會禁賽溫班亞瑪，也沒有罰款，勇士隊格林（Draymond Green）對此感到不滿。

格林在節目上自問自答：「如果情況反過來，是里德把溫班亞瑪放倒呢？那一定會有罰款，甚至有禁賽。麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和約柯奇（Nikola Jokic）做比這小的事都被罰款，現在卻連罰款都沒有，真的太誇張。」

馬刺教頭強森（Mitch Johnson）昨天受訪時為溫班亞瑪緩頰，「如果裁判不保護溫班亞瑪，那他就必須自己保護自己。」

對於強森的言論，格林給灰狼建議，「我會對灰狼說，這樣大家就公平了，沒有禁賽、沒有罰款，那明晚誰要上去對溫班亞瑪做同樣的事？」