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NBA／澄清不願加入巫師謠言 狀元熱門迪班薩：我看著AD打球長大

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
迪班薩（AJ Dybantsa）。 美聯社
迪班薩（AJ Dybantsa）。 美聯社

巫師隊昨天在NBA樂透抽籤儀式中，以百分之14的機率抽中狀元籤，不過身為今年選秀狀元熱門的楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）卻被拍下面無表情的畫面引發討論，不過迪班薩事後受訪時也強調，自己不會看重球隊的市場大小，因為個人的商業價值取決的市場上表現。

NBA今年迎來選秀大年，包括迪班薩、彼特森（Darryn Peterson）、小布瑟（Cameron Boozer）和威爾森（Caleb Wilson）等人，都被認為具有衝擊狀元的實力，甚至能成為球隊的基石球員，其中又以迪班薩的呼聲最高。

在昨天巫師由前狀元沃爾（John Wall）親手為老東家抽中狀元籤後，最終是否會選擇迪班薩也引發討論，而迪班薩也直言，自己與沃爾早就相識，甚至從他身上得到一些建議，「我從青少年時期就認識沃爾，他當時給我一些建議讓我相當感謝，此外我也跟楊恩（Trae Young）交手過，甚至在成長過程中都是看著戴維斯（Anthony Davis）打球長大。」

對於被解讀加入巫師意願不高，迪班薩強調，自己曾有機會去參觀巫師的訓練基地，甚至還認識陣中幾名球員，也相信自己很有機會成為選秀狀元，「顯然我對自己充滿信心，並認為能夠成為選秀狀元，所以我根本沒有注意第三順位以後的狀況，一切就順其自然。我曾經到巫師訓練場館參觀過，也認識他們幾名球員。我覺得我適應能力很強，技術也很全面，這將讓我能勝任任何位置位置和打法。」

戴維斯 楊恩 巫師 NBA季後賽

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