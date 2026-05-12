NBA／下半場打神了！米契爾狂飆43分率騎士打下活塞追平系列賽

上半場只有4分進帳的騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell），下半場判若兩人，第三節先轟下平隊史單節最高的21分，助隊打出22：0的逆轉攻勢，第四節再有18分進帳，單場43分有39分集中在下半場，追平聯盟紀錄的表現率隊以112：103擊退頭號種子活塞隊，系列賽扳平成2比2。

騎士開賽先看「大鬍子」哈登（James Harden）表演，他連投進3記三分彈、個人獨拿11分，助隊打出13：5猛攻，暫停後騎士又連續罰球得手，領先擴大到16：5；活塞在換上勒佛特（Caris LeVert）後改變戰局，他飆進外線助隊打出一波14：2的逆轉攻勢；騎士雖靠施羅德（Dennis Schroder）進球中斷超過4分鐘的得分荒，首節仍陷入21：24落後。

前6投盡墨的米契爾（Donovan Mitchell），第二節4分19秒才靠罰球2罰1中得分開張，2分47秒外線破網才是今天第一顆進球，加上莫布里（Evan Mobley）最後一波攻勢灌籃得手，讓騎士半場打完仍以52：56緊咬比分。

活塞上半場就有三人得分兩位數，替補的勒佛特三分球5投3中貢獻17分，哈里斯（Tobias Harris）和康寧漢（Cade Cunningham）各有14分和12分；騎士以哈登15分最多。

上半場只投進1球的米契爾，第三節不到2分鐘就連拿8分，讓活塞10分24秒時就喊出暫停；恢復比賽後活塞沒能止血，騎士艾倫（Jarrett Allen）籃下打進後，米契爾和哈登接連再飆進外線，騎士開節一波16：0猛攻讓活塞8分16秒再喊出暫停。

騎士持續補刀，米契爾外線、中距離跳投又得手，助隊打出22：0的瘋狂攻勢。前8投都失手的活塞，直到5分57秒才靠里德（Paul Reed）灌籃止住得分乾旱期，不過米契爾在球迷「MVP」歡呼中2罰都得手，他4分25秒下場休息時單節已經狂轟21分。活塞把握米契爾下場機會，在里德單節6投俱中下縮小差距到77：90。

第四節騎士再打出8：0的開節攻勢，領先一路擴大；活塞節末雖靠替補追分，將差距縮小到101：109，逼騎士再將主力放上陣，也讓米契爾罰球追加分球，可惜他2罰只中1，沒能改寫聯盟半場得分新高，但狂轟43分表現仍助隊捍衛主場，確定逼出第6戰。

活塞今天以勒佛特24分最高，康寧漢19分；騎士除米契爾飆分，哈登24分、11助攻，莫布里17分。